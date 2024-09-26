北市第三副市長 都計專家張溫德升任

北市第三副市長懸缺多時，市府昨宣布由副秘書長張溫德升任。藍營肯定，但提醒以前副市長彭振聲為借鏡，「有所為有所不為」；綠白則有疑慮，認為和現任副市長李四川功能重疊，疑為李參選新北市長布局。市府發言人殷瑋說，是市政整體考量。

去年5月北市人口回升到250萬上，得設第三名副市長，但近來人口直直落，又開始拉警報，知情人士說，一旦跌破250萬，就無法補第三副市長，是此次人事案宣布的時機點。但殷瑋說，蔣萬安剛結束訪美行程，接下來議會開議，這時間點做人事安排，是合適時機。

張溫德升任副市長後，副秘書長職務由研考會主委俞振華出任，昨起生效。張溫德是成功大學都市計畫研究所碩士，歷任內政部參事、國家住都中心執行長、新北市府都更處長等，有中央與雙北治理經驗。俞振華是美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任政大選研中心研究員暨政治系教授、台中及桃園市府研考會委員等。

張溫德表示，這次的任命是責任和挑戰，將協助市長穩健踏實推動施政，和2位副市長緊密分工合作。

國民黨議員詹為元說，張溫德或許不令人驚豔，卻最適合；蔣萬安最重要的政策是都更，他期待張溫德主動出擊貫徹「大都更時代」。柳采葳說，台北危老建築比率極高，張的都更經驗可以有更好的發揮。

「蔣萬安在舊籃子裡找菜，玩不出新把戲。」民進黨議員林延鳳說，250萬人口隨時不保之際，才匆忙宣布人選，是「人口政策」和「用人決策」雙重失敗，打臉蔣過去宣稱的「財經人選」，並和李四川督導業務高度重疊。

民眾黨議員黃瀞瑩表示，張溫德與大家期待的人選有些不同，議員期待蔣能從產官學界中帶人到市府，用不同的專業經驗推動市政。

藍白陣營質疑張溫德出線，可能是為李四川參選新北市長布局，李直言，想得太多，「我要退休，有人也可以頂上啊」，新北市府3位副市長，有2位都是工程（專業），張溫德是「老市府」，做過府會聯絡人，和議會相當熟悉，協調上滿擅長，是最好人選。