新北北海岸國際風箏節 28日石門飛天較勁

新北市政府今天表示，北海岸國際風箏節28日在石門區白沙灣登場。今年以「Hi箏想見你」為活動主軸，共有德國、印尼、新加坡、泰國、韓國、日本、越南等國內外17隊較勁。

市府發布新聞稿表示，今年有近百名國內外風箏好手參加，呈現各具特色的造型風箏、軟體風箏、特技風箏，其中包括印尼帶來神話故事造型的風箏，越南有傳統響哨風箏和鳳凰風箏，新加坡是俏皮的小魚尾獅風箏，德國隊有近15公尺的青蛙大軍風箏，日本的浮世繪風箏及韓國隊提供特技風箏表演。

國內隊伍則將放飛北海岸特色的海洋生物，其中包括萬里蟹、烏賊及石斑魚和曼波魚，以及35公尺長的章魚、魟魚、鯨魚等巨型海洋生物的造型風箏。

石門區長陳明惠表示，這次活動結合富基漁港12家海產餐廳推出「富基箏鮮 滿額送好禮」活動，從26日到28日每次消費達新台幣928元以上，可獲店家贈送限量紀念小風箏1份，送完為止。