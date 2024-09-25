板橋最後免費公車F501將成歷史 19年罕見4度換號

橫跨新北樹林區、行經板橋溪崑地區進入板橋市區的F501免費公車11月1日起轉型「596」市區收費公車，不僅代表板橋最後1條免費公車走入歷史，這條路線19年來也罕見第4度改號。

台北客運昨天在官方網站公告，往返樹林區與板橋區的免費公車F501自11月1日起轉型為市區公車「596」路線，營運路線、停靠站位、發車時間都維持現況，收費方式改採1段票收費。

社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「交通ｘ樹林」發文回顧這條路線歷史並指出，這條路線已經第4度改名。

貼文指出，2005年因應捷運板南線轉乘需求，板橋市公所新增往返板橋溪崑地區與板橋市區的「板橋市免費公車A線」，但因經費不足於2007年停駛；2008年，這條路線又改為編號「840」的收費公車；後來台北縣改制為直轄市，又有經費推動免費公車，再度改號為「F501」，並維持免費至今。

經常搭乘這條路線的王姓民眾表示，F501路線不像一般公車走大路，而會拐進金門街等街道，還會停靠捷運亞東醫院站、府中站等，前往板橋黃石市場也很方便，因此有許多樹林、溪崑地區長輩都會搭F501公車至板橋市區採買。

2006年至2010年擔任台北縣板橋市長、現為新北果菜公司總經理的江惠貞指出，當時溪崑地區交通不便、公車很少，因此她任內確實有1條從樹林行經板橋溪崑、進入板橋市區的公車路線，當時還有溪崑地區民眾反映從樹林發車後到溪崑根本擠不上車等，但確切公車號碼她已不記得。

據了解，交通局考量現已有北北基桃1200月票、敬老卡點數及多種轉乘優惠，讓民眾搭車不致有負擔，因此台北客運近期向交通局申請改為市區收費公車，希望能永續經營；交通局獲共識後，核定改為市區收費公車。

台北客運表示，這條路線確實經歷免費「板橋市公所溪崑A線」、收費「840」與免費「F501」等階段，過程中有微調站點。此外，當時同步推出的免費「板橋市公所浮洲B線」，後來陸續轉型為收費「841」、免費「F502」路線，2021年已改為收費的「585」路線公車。

新北市政府交通局運輸管理科長林詩欽告訴中央社記者，過去台北縣鄉鎮市公所時代有許多免費接駁巴士，2010年改制為新北市後，整合為F開頭（象徵免費Free）的「新巴士」，由新北市交通局統一編列預算給各區公所維持「新巴士」營運，近年編列預算約新台幣2.8億元。

他表示，起初共有171條「新巴士」路線，後續觀察營運狀況後，陸續再讓載客數多、或與市區公車路線重疊50%以上的「新巴士」轉型為市區收費公車，部分則因已有替代的市區公車路線而裁撤。

林詩欽指出，過去符合前述條件的「新巴士」已成功轉型27條，其餘「新巴士」若要轉型由市區公車接駛，應視地方共識與需求特性，以及當地市區公車業者是否有足夠能量、人力與適當場站土地等條件，因此目前仍維持134條「新巴士」營運。