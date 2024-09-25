笑嗨嗨！汐止百歲嬤養生之道 愛打麻將開心就好

九九重陽節就要到了，汐止區今年共有48位的百歲人瑞，今(25)日汐止區長林慶豐偕同里長送禮品及重陽禮金，第一站前往義民里的高鑨阿嬤家，看到一群人來好開心，如何養生，阿嬤說什麼都吃，閒來沒事很喜歡打麻將、玩四色牌，可以動動腦，覺得人生開心就好。

汐止區長林慶豐、義民里長吳佩銘一行人帶著禮品還有敬老禮金，前往拜訪里內的百歲人瑞高鑨阿嬤，看到一群人來祝賀阿嬤開心迎接，有多高興，從昨天晚上就睡不著覺，還特地去給人家塗指甲油，今天一早再穿上粉白衣服，整個人看起來好有精神，接著汐止區長也送上中央及新北市政府的金鎖片及百歲人瑞二萬元的敬老禮金，看到紅包，阿嬤眼睛好亮。

汐止區長林慶豐表示，很高興今天來到汐止百歲人瑞高鑨阿嬤家，特別來轉贈新北市長侯友宜的重陽禮金、還有致贈中央衛福部有一個金片，今天看阿嬤真的保養的很好，相信她的養生之道，都值得大家參考，保持愉快的心能夠吃的好。

義民里長吳佩銘說，高鑨阿嬤看著自己長大的，去年阿嬤都還會跳舞、打麻將、還會玩四色牌，身體很健康，希望阿嬤能夠呷百二。

孫子以及鄰居朋友都來同樂，而問到阿嬤的養身之道，除了什麼都吃，還有就是喜歡打麻將、玩四色牌，可以動動腦，所以，除了去年跌倒腳不太好之外，整個人好勇健，當天汐止區公所也準備蛋糕，幫百歲人瑞慶生，吃著蛋糕還有上頭的水果，高鑨阿嬤笑著說好吃，也許願大家都健康快樂。