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一年破千件 汐止公所調解委員加強法務新知

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區調解案件不少，一年就有上千件，區公所舉辦民刑事以及調解技巧講習，讓在場的調解委員們都覺得受惠良多。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區調解案件不少，一年就有上千件，區公所舉辦民刑事以及調解技巧講習，讓在場的調解委員們都覺得受惠良多。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區調解案件不少，一年就有上千件，而因應民刑事案件類型多樣化，並配合近年來相關法規修正，為了提升調解委員的專業及實務知識，汐止區公所舉辦民刑事以及調解技巧講習，邀請專業律師講法務新知，並且進行調解經驗分享，讓在場的調解委員們都覺得受惠良多。

汐止區長林慶豐表示，辦理今年度調解會的法務講習，針對民刑事的調解技巧特別邀請朱家弘律師到場，跟19位的調解委員上課，也期盼能夠增加相關的法律知識，協助所有調解委員們相關的調解技巧上面有所提升，協助在整體成案率的表現。

汐止區調解會主席王安成指出，說真的，調解會現在調解業務是蠻多的，那法條部分常常都有在改變，所以，透過法務講習，對於調解委員們來說是相當有幫助，委員幾乎都齊來聆聽新的知識。

當遇到車禍或是產權、租屋等糾紛，很多人第一時間都是想告到法院去，不過，其實在各區都有調解委員會，扮演著溫和協調的角色，協助解決糾紛，讓民眾不用麻煩的上法院，以汐止區調解委員會來說，一年受理上千件，成功率都有七成，其中又以車禍案件最大宗，會中調解委員仔細聆聽講師講解，彼此也經驗分享。

律師 汐止

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