斥資6千多萬打造 淡水全新橄欖球場迎首場賽事

新北市淡水區橄欖球運動發展蓬勃，新北市議員蔡錦賢向新北市教育局、中央體育署爭取補助經費共6千多萬元，在正德國中後方的文中八用地闢建一座國際級，面積8千平方公尺，全國第一座的人工草皮橄欖球場，而完工後首場比賽就舉辦台灣企業橄欖球聯賽新北場，市議員蔡錦賢及區長陳炳仲也都冒雨到場為地主隊加油。

這次台灣企業橄欖球聯賽，從14日開打，共五支隊伍，在新北場次由台北猴王對上新北興格隊，雖然當天下雨，但絲毫不響影選手的拚戰精神。

市議員蔡錦賢表示，有了這一座橄欖球場的興建，當中的人工草皮不僅是全國首座，更是讓選手在比賽時不容易受傷，讓淡水的球隊運動更能夠在優質的環境下比賽及練習。

對此淡水區長陳炳仲也期盼，未來能夠帶給選手更好比賽及訓練環境。

市議員蔡錦賢表示，過去在淡水有正德國中、竹圍中學、淡水國中、三芝及石門國中學等橄欖球校隊優等學校，台灣的橄欖球場地及球隊養成，必需像職棒或職籃一樣，由企業來經營比賽，創造出更好的運動環境，才可以向下扎根，而現在淡水有了全國第一座的人工草皮球場，也希望未來可以成為國家的培訓基地，訓練出更多優質的運動選手人才。