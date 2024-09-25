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新北三芝有機農場開創多元商機 種植白甘蔗創新成果

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝有機農場為了開創更多元化的商機，來嘗試種植甘蔗，品質保障最安心。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝有機農場為了開創更多元化的商機，來嘗試種植甘蔗，品質保障最安心。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝有機農場為了開創更多元化的商機，將道路旁的小片畸零農地用來嘗試種植甘蔗，今年嘗試種植第四年，甘蔗生長成果一年比一年好，也為了將甘蔗轉化成商品，三芝有機農場應用甘蔗榨汁機，將甘蔗從種植、採收、清洗、榨汁、裝瓶到進市場全都自己來，品質保障最安心。

三芝有機農場馬文權說，白甘蔗是容易種植的作物，喜歡溼熱的天氣，種植四年下來，產量趨於穩定，也發現白甘蔗需要充足的水源，而最害怕就是被老鼠啃食，因此熟成的差不多就要趕在老鼠開始享用之前給採收，近年來開發小家庭好運用、容易保存的甘蔗汁，作為飲品甜度剛剛好，直接飲用、調成茶飲或是入湯料理都可以。

手搖飲店中不少茶飲都以甘蔗汁去做調配，讓飲品中帶有天然的甜份與甘蔗香氣，不過甘蔗汁保存不易，容易變質發酸，因此三芝有機農場也提醒，若是無法一次飲用完畢，要以冷凍方式保存，才能確保甘蔗汁的新鮮好品質。

甘蔗 農地

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