新北登革熱再增2例 中和、新店採檢站快篩6人呈陽性

新北今新增2例本土登革熱，潛伏期間曾有高風險場域中和區三介廟活動史，皆已康復。目前匡列2名接觸者皆無症狀。另外，衛生局昨起在中和、新店設採檢站，採檢145人，其中6人快篩陽性，檢體已送至疾管署確認，今日採檢站持續開放，呼籲附近里民或曾出入高風險場域民眾可免費篩檢。

衛生局說，截至9月24日新北累計7例本土登革熱，今新增2例為中和區51歲男及71歲男，發病日為9月18日，就醫通報送驗後確診，皆已康復，兩人在潛伏期間都曾有中和區三介廟活動史，目前匡列2名接觸者皆無症狀，將持續密切監測。

為快速找出潛藏感染者，市府在中和區興南市民活動中心、新店新和里里臨時集會所設採檢站，昨日採檢145人，其中6人快篩陽性，檢體已送至疾管署確認，而採檢站今日持續開放，呼籲附近里民或曾出入高風險場域民眾可免費篩檢。

衛生局也提醒，新北醫療院所踴躍領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有登革熱疑似症狀民眾，請使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位採取後續防治措施。