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新北登革熱再增2例 中和、新店採檢站快篩6人呈陽性
新北今新增2例本土登革熱，潛伏期間曾有高風險場域中和區三介廟活動史，皆已康復。目前匡列2名接觸者皆無症狀。另外，衛生局昨起在中和、新店設採檢站，採檢145人，其中6人快篩陽性，檢體已送至疾管署確認，今日採檢站持續開放，呼籲附近里民或曾出入高風險場域民眾可免費篩檢。
衛生局說，截至9月24日新北累計7例本土登革熱，今新增2例為中和區51歲男及71歲男，發病日為9月18日，就醫通報送驗後確診，皆已康復，兩人在潛伏期間都曾有中和區三介廟活動史，目前匡列2名接觸者皆無症狀，將持續密切監測。
為快速找出潛藏感染者，市府在中和區興南市民活動中心、新店新和里里臨時集會所設採檢站，昨日採檢145人，其中6人快篩陽性，檢體已送至疾管署確認，而採檢站今日持續開放，呼籲附近里民或曾出入高風險場域民眾可免費篩檢。
衛生局也提醒，新北醫療院所踴躍領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有登革熱疑似症狀民眾，請使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位採取後續防治措施。
此外，新北現7例本土登革熱，皆有三介廟、天山公園高風險場域活動史，市府昨日已將中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園環山步道列為管制區域，民眾切勿進入，如發現擅闖者將處6萬至30萬元罰鍰。
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