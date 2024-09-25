國慶夜校、光雕投影 總統府周邊將分階段交管

台北市警方表示，113年國慶籌備委員會將在總統府前及周邊道路實施參演單位夜間標線及光雕投影等活動，針對博愛路等路段從26日深夜11時起陸續交管。

台北市警察局交通大隊今天發布新聞資料指出，中華民國各界慶祝民國113年國慶籌備委員會訂於9月26日至27日、9月30日至10月1日在總統府前及周邊道路實施參演單位夜間標線作業，10月5日至10日執行光雕投影等活動。

交通大隊表示，為維護相關活動及工程施作期間交通安全，針對總統府前及附近路段規劃交通管制措施，並視現場狀況提前或延後管制時間。

針對國慶夜校，警方規劃管制時間包含9月26日深夜11時至隔天凌晨4時、30日深夜11時至隔天凌晨4時、10月1日深夜11時至隔天凌晨4時（預備日）。

警方指出，管制範圍有博愛路（不含）以東，忠孝西路（含南線2車道）、襄陽路（不含）以南，公園路（不含）以西，愛國西路（不含）以北等所圍區域，禁止車輛通行，並視狀況彈性擴大管制範圍。

至於光雕投影，台北市警方規劃管制時間從10月5日至10月10日，每天下午6時至晚上10時，管制範圍為凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街路段），禁止車輛通行，並視狀況彈性擴大管制範圍。

警方表示，呼籲駕駛人在管制時段行經相關路段時，可收聽警察廣播電台路況報導，並提前改道，管制區周邊勿任意違規停車，且遵守員警指揮疏導，避免造成管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。