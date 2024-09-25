立院總預算暫緩列案 新北綠議員憂建設被卡：五泰林要276億元

新北市議會開議，新北市長侯友宜今天舉行施政報告，新北市議員李宇翔指出，藍白立委在立法院程序委員會擋下總預算案，但新北總補助經費高達近1161億元，五泰林建設經費要276億元，就占23%，呼籲市長要跟黨內立委溝通。新北市長侯友宜表示，尊重立委權責，面對總預算要好好檢討。

李宇翔表示，在他五股、泰山、林口選區，總計有11項市政建設在推動，包含汙水下水道、排水工程、水資源回收中心、文仁社宅、105市道、林口A3計畫道路、林口交流道改善工程、五股交流道增設北入北出匝道改善工程、二重疏洪道左岸加高工程及五泰輕軌，需要經費276億元。

李宇翔指出，新北2025年統籌分配稅款有557.61億元，還有中央補助603.14億元，將近快1161億元，如今藍白立委擋下總預算案，他擔憂這些錢卡住下不來，地方建設會動彈不得，更何況這些工程才剛開工，等於經費還沒到位，要等新年度撥下來。

李宇翔也說，另外，他才在關心林口輕軌，就有民眾跟他說怕五泰輕軌的經費下不來，林口交通是重中之重，呼籲侯友宜要跟黨內立委好好溝通，認為這樣會影響新北市民，不要影響地方推動建設。

侯友宜表示，他尊重立委權責，希望更多理性溝通，面對總預算要好好探討，新北市有很多延續性的建設，希望大家一起合作，推動地方相關事務，尤其是民生議題。