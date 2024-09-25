賀國慶撿便宜！內湖家具特賣「4品項」半價 多款銅板價搶標

台北市內湖再生家具展示場國慶大回饋登場，迎接即將到來的國慶日，推出「光輝十月首周優惠特賣」活動，於113年10月1日至10月4日參觀日及10月6日拍賣日，在內湖再生家具場館內，矮櫃、茶几、餐桌及單人客廳椅等四種品項訂價打對折。另可搭配400元以下多款家具參觀日隨到隨拍，百元起標餐椅及熱銷腳踏車，現場還有惜物網網拍與更有多款家具銅板價起標，讓再生家具循環「免廢」。

北市環保局表示，光輝十月首周快閃特賣，歡迎大家都能隨時帶回上述訂價打對折四項家具，還心愛物件及手工木作小物，為居家空間增添屬於自己的獨特風格，更有機會發現那些獨特的設計、別緻的工藝，每一件再生家具都有其獨特的故事，等待著新的歸屬。

環保局進一步表示，過去常有團體到館參訪，因沒遇上拍賣日扼腕而歸，為了兼顧公開拍賣喊價的公平性，除自112年雙12購物節起開放底價400元以下物件，改以現場即拍即賣方式，現在更進一步於今年國慶首周針對上述四項家具訂價再打對折，讓到訪者體驗同樂外，更能有感讓利省荷包，又能為地球環境落實循環固碳愛地球的理念。

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