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北市增副市長為2026選戰鋪路？ 李四川：想太多

中央社／ 台北25日電

台北市政府今天宣布第3名副市長由副秘書長張溫德升任，外界揣測是為台北市副市長李四川參選2026新北市長做準備。李四川表示，想太多，選舉絕對不是他的選項。

張溫德為成功大學都市計劃研究所碩士，擔任副秘書長前，歷任國家住宅及都市更新中心執行長、新北市政府都市更新處處長等，深具都市計畫專業。

民進黨台北市議員簡舒培及林延鳳都認為，張溫德與李四川背景跟負責業務都高度重疊，是否意味李四川可能參選下屆新北市長，將離開北市府；國民黨台北市議員秦慧珠也說，張溫德與李四川專業相似，可能是為因應李四川被徵召參選下屆新北市長。

李四川今天下午出席市政行程前被媒體堵訪，對於張溫德升任副市長表示，「很好啊」。至於是否是為可能被徵召參選而預作準備，李四川說「想太多了啦」。

李四川指出，新北市3個副市長中同樣有2個具工程背景，副市長主要負責的是決策及管理，而張溫德對市政熟悉，也做過府會聯絡人，擅長協調，是最好的人選。

李四川說：「我時常講，選舉絕對不是我的選項，我在台北市我一定會把這個工作做好」。

李四川

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