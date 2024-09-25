民進黨團送蠻牛給侯友宜 要侯向藍白立委喊話放行預算

新北市議會開議，新北市長侯友宜今天舉行施政報告，民進黨團率先質詢，黨團總召張維倩說，侯市長不斷呼籲中央要補助新北地方建設，但現在中央預算被藍白聯手阻擋，不光是侯友宜最關心的軍公教加薪無法動，明年雙北大事世界壯年運動會的新莊棒球場整修計畫也沒錢可做，拜託侯市長向藍白立委喊話，讓預算進入審查。

張維倩指出， 侯市長這次以健康平安快樂為主題做施政報告，新北市身為四百萬人大城市，要安居樂業最大前提就是要好好做事，但巧婦難為無米之炊；侯友宜回應，每項工作都要經濟支援，沒經費確實沒有辦法做。

張維倩說，新北市從2023年起，中央補助新北的經費都占總收入超過一半以上，明年中央對地方的協助預計會超過55%以上。

侯友宜說，按照六都人均預算，新北都是最低的，差距台北市有2萬元左右。

張維倩說，市長常說中央偏心，給新北不夠多，但現在問題是，藍綠兩黨在國會把中央總預算退回，很多新興計畫就因沒有錢無法做下去，包括軍公教加薪無望，小朋友、長者、身心障礙者的照顧，都需要非常龐大的錢，另還有災害準備金，現在動不動強降雨與大地震，要求侯友宜向立院藍白兩黨委員呼籲預算要趕快進入審查。

侯友宜強調，預算還在立法院審議中，現在總預算倍退回程序委員，但最後還是會送出去，他尊重立法院權責，有時候預算還沒過，但該做建設也不能等。

張維倩指出，包括里長年終1.5個月，還有明年最重要的雙北市建壯年運動會都在如火如荼準備，沒有中央補助，新莊棒球場整修更新計畫改怎麼辦？

侯友宜強調，尊重立委權責，希望大家針對民生相關議題好好去討論，法定預算沒有通過還是可以執行，像是災害準備金就可以啊，中央地方合作一起努力，而他尊重立法院與立委權責。

最後張維倩率領眾議員上質詢台向侯友宜高喊「地方建設不能等，中央預算要審查」，並送上蠻牛看板，希望侯打起精神好好做事。

民進黨議員廖宜琨也說，很多立委都跟是夾帶侯市長的光環，預算有問題可以挑出來討論，拜託市長跟國民黨立委溝通，不要新北立委擋中央預算，卻讓新北拿不到預算。