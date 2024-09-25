北市興岩社福大樓狀況多 浴室積水難退、物業占房惹議

台北市文山區興岩社福綜合大樓今年1月啟用，內有21項社福及公設，並執行「青年x身障者的共居計畫」。新大樓內卻有不少問題，前陣子下雨室內還漏水，這次又被爆出浴室設計不良，使用後積水難退，住民向管理單位「玖樓」多次反映，對方更占用2間原本應出租給青年和身障者的房間作為私人辦公室，罔顧他人權益。

有住戶指出，6月搬入發現浴室設計不良，地板斜面沒辦法讓水流到排水孔，使用後積水導致地板濕滑，對身障者不友善，反映給北市社會局並派員會勘、維修，積水狀況沒有改善，還集中在最難掃的馬桶周遭，詢問玖樓驗收流程，對方僅說「有請你們住戶檢查」，有工程就會有驗收單位，怎麼會要住戶負責？

該住戶還爆料，執行「青年x身障者的共居計畫」的窗口明明只有3人，但每天約有10名不相關人士出現在住戶樓層，還占用4號、11號房間作為私人辦公室，玖樓聲稱「原辦公室出租，臨時找不到辦公室」，但社會局一定不知道他們把應該要租出去的房間當作辦公室，反映後仍未改善，質疑玖樓不積極招租就是為了要免費使用閒置空間。

關於排水不良問題，北市社會局回應，今年7月17日會同主建廠商、監造廠商、新工處及受託單位於現場召開缺失勘查並排定修繕規畫期程。若有住戶反映積水問題，社會局後續還會跟物業公司討論如何改善，單間了解缺失狀況，再滾動式細節調整，盡量協助住戶排除問題，並回饋試用情況。

至於玖樓被質疑占用住宿房間，社會局說，因共居家園空間營運、修繕、社群經營等需求，受託廠商同仁會到共居家園現場辦公，原共居家園內辦公室不敷使用，所以會集中在2間空戶辦公。另外，由於該計畫契約內沒有規定廠商不得使用6樓空間，若真有使用需求也不算違規。