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今天截止！長輩抽200組國慶晚會 觀傳局：已收5500回函
國慶晚會將於10月5日於台北大巨蛋舉辦，觀傳局日前也公布線上、線下的索票方式，今天是65歲以上長輩填單寄回的截止日，據9月25日下午1點統計已有5500封回函。國民黨北市議員秦慧珠表示，提供長輩200組、共400張門票太少，認為既然在北市花預算舉辦，就該先提供給北市民。
封麥多年的「二姐」江蕙，將在今年國慶晚會中重拾麥克風登台，引起不少民眾要索取晚會門票入場。觀傳局分為線上，以「udn售票網線上系統」為主，於9月30日中午12時開放5000張線上索票。
65歲以上長輩，則是將身分證影本及聯絡方式郵寄至觀傳局，10月1日將舉辦抽籤，錄取者每人發放2張入場票券、共計發放400張，並以電話通知。截至今天下午1點已有5500封回函。
不過，秦慧珠直言，提供長輩的門票僅有400張太少，不僅要填寫單子、寄件，而且還是和全國65歲以上的長輩來抽籤，「很多長輩都跑來問我怎麼用，無奈只好請他們去搶5000張票比較有機會。」
秦慧珠認為，既然是由台北市出千萬元的預算舉辦的國慶晚會，理應保留座位給台北市民，「不覺得特別用線下抽籤的方式能獲得長輩們掌聲。」
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