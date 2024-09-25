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南環段決標有望 里長憂「交通黑暗期」 捷運局：會與地方溝通

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
捷運南環段27日將再度開標，雖歷經6次流標，不過上次已有一間廠商前來投標，這次有望決標。圖／聯合報系資料照
捷運南環段27日將再度開標，雖歷經6次流標，不過上次已有一間廠商前來投標，這次有望決標。圖／聯合報系資料照

捷運南環段27日將再度開標，雖歷經6次流標，不過上次已有一間廠商前來投標，這次有望決標，但未來若順利動工後衍伸交通問題也讓民眾擔心，在地里長也呼籲配套措施應提前準備，降低「交通黑暗期」對民眾影響。捷運局回應，會依照交維計畫逐步施工，並在交維前與當地里長會勘溝通，降低周邊困擾。

南環段自2021年第一次公告招標以來，卻因缺工缺料、工程困難等問題，6次招標結果全都流標，預算已從第一次招標112億拉高到232億，不過上次招標已有一間廠商投標，依照規定「第二次招標之等標期間得予縮短，並得不受前項三家廠商限制」，捷運局規畫27日在開標，有望決標。

曾獻瑩表示，該區段工程有許多不利施工因素，包含路幅較窄又緊鄰民宅、鄰近整年有100多天都在考試的考試院區、地底下還有排水箱涵及管線需要遷移，加上近年大環境缺工缺料導致廠商投標顧慮增加，前5次招標雖有廠商領表，但都沒有人來投標以致最終流標，直至捷運局專案檢討及在座談會後，調整招標限制與追加預算，在第6次終於有一家廠商投標。

曾獻瑩也提醒，現階段即使決標也僅會停留在保留決標階段，後續還要努力爭取到中央預算下來後才算成功發包，文山區的發展刻不容緩，西環段早在2020年就全線通車，市府須積極在年底前向中央增取到預算。

華興里長陳峙穎說，南環段所經道路都是文山木柵地區居民通往雙北市中心必經道路，上下班時間都會塞車，未來若南環段動工道路縮減勢必會迎來多年的「交通黑暗期」，過去已有和市府討論，包含義交、燈號管制等，除了施工處外，因車流是延伸的，包含尖峰時段，在車流大的路口都要安排義交、警察於尖峰時段指揮。

捷運局表示，投標廠商只要符合資格審查，並經後續評選會議評選通過即為最有利標廠商，但仍須待行政院核定修正計畫後方能動工，動工前也會舉行施工說明會，依核定交維計畫逐步施工，交維前均會辦理會勘，邀集交通單位及當地里長溝通，減少施工期間對交通影響及周邊民眾困擾。

捷運 溝通

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