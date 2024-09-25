快訊

懷疑前妻婚內出軌…他撂人闖卡拉OK店內連開10多槍 傷前妻現任男友被捕

以色列無差別攻擊殺紅眼 美國無作為背後的現實考量

新聞幕後／李四川攻新北在即？北市第三副市長選他考量曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

更換永和福和橋預力梁 連兩周五橋下環河東路夜間封閉

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
福和橋9月27日及10月4日進行預力梁更換工程，安裝完成將接續辦理附屬設施復舊等相關工程。圖／新北工務局提供
福和橋9月27日及10月4日進行預力梁更換工程，安裝完成將接續辦理附屬設施復舊等相關工程。圖／新北工務局提供

連結新北永和與台北公館地區的福和橋近年多次遭違規超高車輛撞擊，為確保行駛安全，新北工務局規畫9月27日及10月4日兩日夜間施工，福和橋下環河東路三段於期間全線封閉，用路人須依規定改道。

工務局長馮兆麟表示，福和橋近年多次遭受違規超高車輛撞擊，雖經及時修繕補強無安全之虞，但在0403地震後發現外側預力梁受損嚴重，養工處在5月底已完成碳纖維補強，更針對周邊道路增設限高門架強化保護橋梁措施。

養工處說明，為降低對福和橋周邊車流影響，工程採夜間施工，規畫於夜間10時至翌日上午6時；9月27日將原有預力樑吊離後，將修整橋台結構，並於10月4日吊裝新設預力梁。

養工處提醒，吊裝工程進行時福和橋下環河東路三段全線封閉，為維護大梁吊裝作業安全，將使用福和橋往台北方向部分車道，用路人須改道，北上車輛請由民樂街39巷或成功路通行，改經永亨路行駛福和路再連接環河東路；南下車輛則請改走福和橋橋側路，經永亨路行駛成功路再連接環河東路。年底前會持續封閉環河東路三段單向車道，採調撥方式維持雙向通行，辦理周邊附屬設施復舊工程。

馮兆麟指出，這次辦理預力梁更換工程，可大幅提升福和橋的結構安全，安裝完成後將接續辦理橋面版新設工程及護欄等附屬設施復舊等相關工程，預計今年底前可以全數完成。

養工處將分別於9月27日及10月4日兩天夜間10時至翌日上午6時辦理永和區福和橋外側預力梁更換工程，施工期間福和橋下環河東路三段全線封閉，請用路人依照告示牌提前改道。圖／新北工務局提供
養工處將分別於9月27日及10月4日兩天夜間10時至翌日上午6時辦理永和區福和橋外側預力梁更換工程，施工期間福和橋下環河東路三段全線封閉，請用路人依照告示牌提前改道。圖／新北工務局提供

成功 新北 車道

延伸閱讀

永和新建工地驚傳工人墜樓 男子從19樓墜落、頭顱爆裂當場死亡

華江橋道路與LED路燈改善 24日至月底夜間封路須改道

淡水國小新建校舍工程2027年完工 另設空橋保留校內百年榕樹

侯友宜夜間視察道路刨鋪 新北今年專案執行9條重要路段

相關新聞

北市副市長人事案與參選新北市長有關？李四川說話了

北市府今發布原任副秘書長張溫德升任副市長，副秘書長由原研考會主委俞振華出任，人事案今生效。針對此人事案是否因副市長李四川...

南環段決標有望 里長憂「交通黑暗期」 捷運局：會與地方溝通

捷運南環段27日將再度開標，雖歷經6次流標，不過上次已有一間廠商前來投標，這次有望決標，但未來若順利動工後衍伸交通問題也...

發布第3副市長時間點太巧合？北市府：市政整體考量

北市府今日發布原任副秘書長張溫德升任副市長，副秘書長由原研考會主委俞振華出任，人事案今生效。針對此人事案時間點巧合，是否...

今天截止！長輩抽400張國慶晚會 觀傳局：已收5500回函

國慶晚會將於10月5日於台北大巨蛋舉辦，觀傳局日前也公布線上、線下的索票方式，今天是65歲以上長輩填單寄回的截止日，據9...

更換永和福和橋預力梁 連兩周五橋下環河東路夜間封閉

連結新北永和與台北公館地區的福和橋近年多次遭違規超高車輛撞擊，為確保行駛安全，新北工務局規畫9月27日及10月4日兩日夜...

大巨蛋漏水熱議！網友點歌國慶晚會江蕙唱「落雨聲」創4D體驗？

眾多球迷期待的大巨蛋落成後，舉辦不少棒球賽事，週末更是迎來中信兄弟球星周思齊引退賽，但強降雨造成場內多處漏水，外界擔憂10月5日國慶晚會若下雨，巨蛋內再發生漏水，恐讓外賓看笑話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。