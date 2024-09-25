更換永和福和橋預力梁 連兩周五橋下環河東路夜間封閉

連結新北永和與台北公館地區的福和橋近年多次遭違規超高車輛撞擊，為確保行駛安全，新北工務局規畫9月27日及10月4日兩日夜間施工，福和橋下環河東路三段於期間全線封閉，用路人須依規定改道。

工務局長馮兆麟表示，福和橋近年多次遭受違規超高車輛撞擊，雖經及時修繕補強無安全之虞，但在0403地震後發現外側預力梁受損嚴重，養工處在5月底已完成碳纖維補強，更針對周邊道路增設限高門架強化保護橋梁措施。

養工處說明，為降低對福和橋周邊車流影響，工程採夜間施工，規畫於夜間10時至翌日上午6時；9月27日將原有預力樑吊離後，將修整橋台結構，並於10月4日吊裝新設預力梁。

養工處提醒，吊裝工程進行時福和橋下環河東路三段全線封閉，為維護大梁吊裝作業安全，將使用福和橋往台北方向部分車道，用路人須改道，北上車輛請由民樂街39巷或成功路通行，改經永亨路行駛福和路再連接環河東路；南下車輛則請改走福和橋橋側路，經永亨路行駛成功路再連接環河東路。年底前會持續封閉環河東路三段單向車道，採調撥方式維持雙向通行，辦理周邊附屬設施復舊工程。