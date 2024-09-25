北市副市長人事案與參選新北市長有關？李四川說話了

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聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川日前陪同基隆市長謝國樑（左）視察城市彩繪及騎樓整平成果，也拜託基隆鄉親10月13日能出來投不同意罷免票。報系資料照
台北市副市長李四川日前陪同基隆市長謝國樑（左）視察城市彩繪及騎樓整平成果，也拜託基隆鄉親10月13日能出來投不同意罷免票。報系資料照

北市府今發布原任副秘書長張溫德升任副市長，副秘書長由原研考會主委俞振華出任，人事案今生效。針對此人事案是否因副市長李四川可能參選新北市長有關？李四川下午受訪指出，想得太多「我要退休，有一個人也可以頂上啊」。

李四川下午參加赴應變中心參加三合一會報，媒體問李四川對副市長人事案的看法，李四川說，很好啊。媒體追問，因與張溫德專業重疊？這項人事安排是否為了新北市長參選做準備？李四川笑說，想得太多，要退休有一個人也可以頂上。

李四川指出，其實新北市政府三個副市長，有2個也都是工程(專業)，因為其實副市長負責的都在決策管理的階層，以張溫德是「老市政府的」原則上也做過府會聯絡人，和議會也相當熟悉，在協調部分，說實在也滿擅長，是最好的人選。

至於新北市長選舉，李四川指出，他時常講，選舉絕對不是他的選項，在台北市，一定會把這個工作做好，新的副市長也可以分擔很多的工作，因為「我一個人兼了20幾個」。

李四川

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