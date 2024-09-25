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發布第3副市長時間點太巧合？北市府：市政整體考量
北市府今日發布原任副秘書長張溫德升任副市長，副秘書長由原研考會主委俞振華出任，人事案今生效。針對此人事案時間點巧合，是否與北市人口恐降至250萬，無法再補第3副市長，或與副市長李四川可能參選新北市長有關？市府發言人殷瑋表示，市政整體考量，才是最後唯一的依歸。
殷瑋指出，市長蔣萬安之前說過，關於人才，一定是廣納人才、適才適所，因此市政整體全盤的推動，才是最核心的考量重點。
殷瑋說，至於公布的時間點，其實是重大的市政活動告一段落之後，才對外來做人事案宣布，剛剛結束的就是訪美的重大行程，以及接下來議會開議，面對新的會期監督，在這時間點上，來做相關的人事安排，是一個合適的時機。
張溫德表示，感謝市長的支持跟提攜，這次的任命也是責任跟挑戰，將協助市長穩健踏實推動各項施政，讓更多成果可讓市民有所感受；另外，市政推動絕不是一個局處、一個個人可以完成使命，而是整個市府團隊共同努力的成果，他在這個職位上，將跟兩位副市長做緊密縝密的分工合作，包括市長的安全之都、運動之都跟未來之都，努力地展現在市民面前。
殷瑋表示，新任的副秘書長俞振華，在任研考會主委時，能夠接觸到市府的全般的業務，具有相關的視野跟實務上的經驗，出任副秘書長之後，能夠把協調、規畫的能力，持續的在市府團隊當中發揮。
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