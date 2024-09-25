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板橋「雙子星空品維護區」 AI管制柴油車及機車進市區

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北都市化迅速，帶來大量人口及車潮，路上無色的排氣廢煙、烏賊車成為民眾健康殺手，新北為改善熱區空品，過去在新北市府在八里與板橋分別設立「西濱海岸空維區」、「板橋雙站空維區」等。記者李成蔭／攝影
新北都市化迅速，帶來大量人口及車潮，路上無色的排氣廢煙、烏賊車成為民眾健康殺手，新北為改善熱區空品，過去在新北市府在八里與板橋分別設立「西濱海岸空維區」、「板橋雙站空維區」等。記者李成蔭／攝影

新北先前研擬擴大板橋空維區引發討論，新北環保局表示，規畫「雙子星空氣品質維護區」預計明年上路，屆時禁止不合格的大小柴油車、施工車、機車等進入區內，並以AI輔助告發，違者最高可開罰6萬元以下罰鍰；明年還會逐步規畫其它空維區，拚2030年設立全市空維區願景。

今新北市政會議上，環保局長程大維以「環安有序 城市永續」為主題報告，指出面對跨域、複合式危害等環安威脅，環保局提出「環安SDGS」，透過智能科技、突破法令、源頭管制等途徑面對挑戰，同時宣誓2030設立全市空氣品質維護區願景，聚焦空汙議題。

新北都市化迅速，帶來大量人口及車潮，路上無色的排氣廢煙、烏賊車成為民眾健康殺手，新北為改善熱區空品，過去在新北市府在八里與板橋分別設立「西濱海岸空維區」、「板橋雙站空維區」等，頗有成效，如西濱已將區內PM2.5及NOx減量近30%，板橋雙站一年間PM2.5削減量11噸、氮氧化物減少620噸。

環保局空氣品質維護科表示，原「板橋雙站空維區」預計明年經環境部通過後，將正式串連新埔地區、新板特區、府中城區等區域，擴大為「雙子星空氣品質維護區」，並將導入AI辨識科技，管制不合格的大小柴油車、施工車、機車等進入區內，違者可依「空汙法」開罰500元以上、6萬元以下罰鍰。

空氣品質維護科說明，過去透過空汙來源及大數據分析調查，雙站周圍PM2.5有47％來自公路運輸，很多是因為柴油車及相關不合格運具造成，其實所謂管制不是說都不能進入，而是柴油車出廠3年以上需排煙檢驗合格，機車出廠5年以上亦要定檢合格，避免造成區域內空汙；目前相關計畫已經送環境部，就待專家委員審核。

空氣品質維護科提到，2030年設立全市空氣品質維護區願是一個目標，會逐步來尋找各地適合畫設的空維區，明年會再看還有哪些熱區，不會一口氣全區或多處畫設，最終目標是2030年達到全市PM2.5年均值降至10 μg/m3（微克-立方）。

新北市長侯友宜表示，新北空品逐步改善，PM2.5從2020年12.6 μg/m3降到2023年11.7 μg/m3，是美國環保署（EPA）設定標準（NAAQS）12 μg/m3以下的水準。環境公害陳情案件數也由2020年10.6%，下降至112年4.9%，達到原目標值5%以下。

另外，新北環保局連3年獲環境部金環獎，今年再以「塔寮坑溪非法棄置廢油案」獲今年環境部「查緝環保犯罪金環獎-地方打擊環保犯罪卓越團體獎」。環保永續方面，新北農業局開發各項農業創生遊程，今年取得英國標準協會（BSI）之ISO 20121永續性活動管理系統國際認證。

新北環保局連3年獲環境部金環獎，今年再以「塔寮坑溪非法棄置廢油案」獲今年環境部「查緝環保犯罪金環獎-地方打擊環保犯罪卓越團體獎」。記者李成蔭／攝影
新北環保局連3年獲環境部金環獎，今年再以「塔寮坑溪非法棄置廢油案」獲今年環境部「查緝環保犯罪金環獎-地方打擊環保犯罪卓越團體獎」。記者李成蔭／攝影
新北都市化迅速，帶來大量人口及車潮，路上無色的排氣廢煙、烏賊車成為民眾健康殺手，新北為改善熱區空品，過去在新北市府在八里與板橋分別設立「西濱海岸空維區」、「板橋雙站空維區」等。記者李成蔭／攝影
新北都市化迅速，帶來大量人口及車潮，路上無色的排氣廢煙、烏賊車成為民眾健康殺手，新北為改善熱區空品，過去在新北市府在八里與板橋分別設立「西濱海岸空維區」、「板橋雙站空維區」等。記者李成蔭／攝影
新北農業局開發各項農業創生遊程，今年取得英國標準協會（BSI）之ISO 20121永續性活動管理系統國際認證。記者李成蔭／攝影
新北農業局開發各項農業創生遊程，今年取得英國標準協會（BSI）之ISO 20121永續性活動管理系統國際認證。記者李成蔭／攝影

環保局長 空氣品質

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