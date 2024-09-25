有形文化資產半數未提修復計畫 文化局：有需求再提出

台北市主管市定古蹟、歷史建築等有形文化資產有537筆，居全國之冠，但是遭審計報告指出，在公告之後有301處未曾依文資法提出修復再利用報告，公有69處建物屬待修復。文化局回應，文資法未規定期限內提出計畫，而是有需求者，提出計畫並經過核准，才會進行作業。

審計報告指出，台北市推動文化資產保存及活化，112年度編列2億3千多萬元預算，補助辦理公私有文化資產修復、永續保存，不過，其中公告的市定古蹟、歷史建築及紀念建築有521處，但是公告後有301處、近58%未提修復再利用計畫。

其中，其中產權為公有者有140處，也有69處建物屬於待修復。建議要優先補助辦理修復再利用計畫機制，避免文資後續有修復需求卻無修復依據。

此外，依照國家文化資產網資料顯示，文化局部分歷史建築或市定古蹟公告的建議地點、開放參觀資訊未符合現況，應該要檢討後改善。

文化局回應，文資法並未並未規定須於一定期限內提送修復及再利用計畫，而是如有修復或再利用需求時，由所有人、使用人或管理人提出計畫經審查核准後，再進行修復及再利用作業。

文化局說，針對有修復需求之文化資產，本局從108年建立「台北市文化資產輔導平台」，委託專業團隊積極輔導所有權人，了解文化資產相關辦理程序、宣導修復及再利用的必要性及提供補助機制等。

同時，文化局每年也辦理管理維護訪視，走訪台北市文化資產，提供所有權人相關管理維護及修復建議，另外，由於文資數量高居全國之冠，市府編列相應的經費支持，114年共編列1億3700萬補助經費。