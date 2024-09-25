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大巨蛋漏水熱議！網友點歌國慶晚會江蕙唱「落雨聲」創4D體驗？

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眾多球迷期待的大巨蛋落成後，舉辦不少棒球賽事，週末更是迎來中信兄弟球星周思齊引退賽，但強降雨造成場內多處漏水。圖／聯合報系資料照
眾多球迷期待的大巨蛋落成後，舉辦不少棒球賽事，週末更是迎來中信兄弟球星周思齊引退賽，但強降雨造成場內多處漏水。圖／聯合報系資料照

眾多球迷期待的大巨蛋落成後，舉辦不少棒球賽事，週末更是迎來中信兄弟球星周思齊引退賽，但強降雨造成場內多處漏水，外界擔憂10月5日國慶晚會若下雨，巨蛋內再發生漏水，恐讓外賓看笑話。對此，遠雄集團致歉並表示，21日與22日分別約200位民眾受影響，活動方也立即協助更換座位。目前正持續進行屋頂板與排水檢修作業，在工程完畢前，避開可能發生滴水疑慮的售票區域，以減少受影響座位數。

大巨蛋飄雨議員諷「撐傘看江蕙」　蔣萬安要求遠雄限期改善

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/09/21～2024/09/23）統計調查，大巨蛋漏水近三日探索概念出現「撐傘看江蕙、蔣萬安、限期改善、落雨聲」等字詞。針對大巨蛋漏水問題，民眾黨台北市議員陳宥丞質疑，10月5日就要舉行國慶晚會，難道要各國政要「撐傘看江蕙」？對此，台北市長蔣萬安回應，遠雄先前承諾全面改善是在10月底，不過國慶晚會10月5日就要登場，所以市府會優先針對國慶晚會會使用到的區域，要求遠雄進行相關檢修，針對嚴重、大面積漏水區域，遠雄必須要10月4日之前改善完成，其他零星的，必須要落實10月底前全面改善完成的承諾。

大巨蛋遇暴雨場內下小雨　網友：可能是設計不當或施工不良

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

對於大巨蛋漏水問題，有網友表示，「入場送傘」、「可能是設計不當或施工不良」、「市長加油」；還有人幽默表示，「那可以點落雨聲嗎？剛好有配樂」、「聽江蕙唱落雨聲還可以體驗被雨淋的感覺，這可是4DX的高級享受呢」。

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