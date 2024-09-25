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北市第3副市長今出爐 柳采葳以彭振聲為借鏡期許這7字
北市府上午發布新任副市長與新任副秘書長的人事任命，原任副秘書長的張溫德將升任副市長，人事案即日起生效。對此，台北市議員柳采葳指出，台北市有第三副市長了，張溫德工務出身，適才適所，而台北市都更是重中之重，希望以前副市長彭振聲為借鏡期許「有所為有所不為」
柳采葳表示，張溫德擔任副秘書長時，雖然可能不常被媒體注意到，但他中央與地方資歷完整，且曾在台北市和新北市任職，對市民生活圈有深刻理解，可以從區域角度看待台北的城市治理。
柳采葳說，她認為任命張溫德擔任副市長，是蔣萬安市府對於市民期待的回應，台北危老建築比例極高，負責任的市長都應該在天災來臨前未雨綢繆推動都市更新，張溫德過去的都市更新經驗在副市長職務上可以有更好的發揮，期待因為他的就任讓台北可以順利展開「大都更時代」
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