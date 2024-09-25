淡古10月推大人藝術課 教授日本電影「你的名字」組紐編織

新北市立淡水古蹟博物館10月每周六「大人藝術課程」，包括拼布、書籤、沖片等，其中日本電影「你的名字」的日本傳統編織法組紐藝術，將由藝術家陳琇萍帶領民眾一同體驗。而每堂課程開放線上報名10位，共80個名額，9月27日中午12點在淡古官方網站免費報名。

淡水古蹟博物館將於10月5日至26日每周六下午1點半、4點推出工作坊，由新北市國際藝術村駐村藝術家張雅萍、程許忠、李芊慧、劉時棟、佘心婷、簡俊成、林晏竹與林晏印、陳琇萍等8組9位藝術家，在滬尾小學校禮堂、淡水海關碼頭、淡水紅毛城、淡水木下靜涯舊居4座古蹟中，推出8堂手作課，包括拼布、筆袋、書衣、皮革書籤、拓印、暗房沖片、捏塑、3D掃描應用及編繩免費報名。

而日本導演新海誠電影你的名字中，串連故事的重要元素的組紐藝術，是日本傳統工藝、常用於和服綁帶，這次由陳琇萍老師在淡水木下靜涯舊居，推出組紐Kumihimo編繩DIY，運用淡水木下靜涯舊居建築外觀代表色紅、白、綠、咖啡等色的棉、毛細線，輔以盤編器就能完成具有古蹟特色的圓形手環。