北市從重裁罰亂丟菸蒂見效 乘勝追擊鼓勵店家設熄菸設施

北市去年起從重取締亂丟菸蒂者，然而部分店家雖設有吸菸區，卻不見得落實環境維護，導致滿地菸蒂，過往都是不告不理或環保局勸導後改善，如今響應中央「菸蒂不落地」政策，環保局今天聯合12行政區，同步啟動向店家宣導設置熄菸設施，未來持續鼓勵業者主動設置，尤其是常見菸蒂的餐飲業，包含燒肉店、海產店、餐酒館等。

環保局去年8月15日起從重裁罰「亂丟菸蒂」，初犯罰鍰由1200元提高至3600元，統計今年1月至8月裁處1萬1052件，相較去年同期1萬3757件下降2705件、約減少19.7%。環境清潔管理科長鄧淞駿說，確實有嚇阻作用，累犯也降低，遏止違規棄置顯有部分成效。

環境部長彭啟明宣布6大策略推「菸蒂不落地」，北市響應中央，不只持續取締棄置煙蒂者，今也舉辦「商家自主維護環境暨設置熄菸設施─12行政區聯合宣導活動」，由環保局長徐世勲率領信義區清潔隊，以及信義區興雅里長林素琴、興雅里守望相助隊、志工，向餐飲業、機車行等商家宣導廢棄物清理法第11條，落實自主維護周邊環境，也建議可設熄菸設施。

徐世勲說，菸蒂熱點區不乏店家周邊、信義區夜店、賣酒場域、餐飲業等處，12區清潔隊也與鄰里合作，了解哪些屬於菸蒂常見的區域，後續會加強宣導周邊店家，。他舉例，條通商圈的天津街會有許多人在此抽菸，滿蒂常見大量菸蒂，經宣導後，目前設置熄菸設施的店家愈來愈多，當地環境確實改善許多。

環保局如稽查時發現菸蒂、垃圾等廢棄物5件以上，會要求商家限期改善，未改善者會依廢清法開罰1200元至6000元罰鍰。環保局說，經過宣導後，店家都會主動清潔，甚至會設置熄菸設施，近3年未有開罰店家案例。

韓式烤肉店經理吳先生表示，店內禁止吸菸，不少客人習慣在店門口抽菸，每日打烊後，店門口都有很多菸蒂，加上先前環保局曾來宣導要清潔騎樓環境，因此開始思考如何減少菸蒂，這個月便設置熄菸設施，提供客人丟棄菸蒂，環境比較不髒亂，而且也能節省打掃人力與時間。

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