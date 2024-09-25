F1賽車RB19亮相！ Showrun Party五大看點在台中

國際賽車展演活動將9月28日台中登場，3萬張票開賣即完售，顯示賽車運動的吸引力，台中市府運動27至29日辦Showrun Party，5大亮點有RB19冠軍車展、府前廣場1300吋轉播、專屬商店、官方市集及模擬體驗。

副市長鄭照新指出，市府響應賽車展演，27日起在府前廣場加碼舉辦Showrun Party，廣場前1300吋大螢幕轉播展演，現場有官方市集，展售專屬周邊商品與台中在地特色美味餐飲小吃，並設賽車體驗區，包括賽車電玩模擬器、換胎挑戰。

鄭照新在府前開箱「Showrun Party」活動內容，並揭開RB19冠軍車的神秘面紗，2023年Ｆ1賽事的冠軍車首度在台亮相，現場體驗賽車電玩模擬器、換胎挑戰與介紹專屬商店等五大亮點，他說「台中準備好了」歡迎大家！

運動局指出，市府積極與主辦單位Red Bull Taiwan、中華民國文化休閒運動協會籌備展演各項工作，全力以赴迎接台灣史上獨一無二的「Red Bull Showrun」活動。