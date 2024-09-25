丹麥詩人駐北市 探究「詩如何讀我」

2024台北詩歌節於9月28日到10月12日登場，今年以「詩如何讀我」為題，由策展人鴻鴻策畫詩歌與讀者生命間的對話。同時也邀請多在中國的丹麥詩人勞淑珍來台擔任駐村詩人，首次來台的她將在半個月時間，以所見所聞作為靈感，分享和發表創作經驗。

台北市文化局長蔡詩萍表示，「詩如何讀我」是鼓勵讀者多多與詩歌深層對話，不僅是文字，更能成為讀者心靈的鏡子，同時這一屆也涵蓋豐富多樣跨領域行動、講座、影像展演，將詩歌與其他藝術形式結合，多元的面貌展現在大眾面前。

今年台北詩歌節邀請丹麥詩人勞淑珍擔任駐市詩人，文化局介紹，勞淑珍為丹麥語翻譯家、漢語詩人，翻譯過王小波、張愛玲、殘雪、春樹等作家譯作。她更獲得中國磨鐵詩歌獎項。記者會中也朗讀以中文創作的「柏油路盡頭」詩選。

勞淑珍分享，這首詩是回想初踏中國，大城市到農村間路途，在歐洲難以看到這幅景象，就在那一剎那、那一個感覺，寫下了這首，她說，在5年前開始以漢語創作，這也是第一次來到台灣。策展方也表示，勞淑珍會在台北駐點半個月，並於10月12日活動閉幕進行其創作發表。

文化局表示，今年也由日本的新井高子、緬甸的韓林、香港的關天林、美國的喬直等國際詩人，將創作、各國文化的詩歌視角，與國內的詩人交會，交織成不同的新篇章。