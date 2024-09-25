協會控遲不簽約致測試賽取消 世壯運辦公室澄清

中華民國水上救生協會公告，因台北市體育局遲不簽約，原訂今天舉辦的世壯運海浪救生測試賽取消。世壯運執行辦公室聲明絕無此事，將持續輔導協會申請憑證以電子簽約。

為迎接2025雙北世界壯年運動會，台北市體育局舉辦各項賽事暖身，並與各單項協會籌備跆拳道、定向越野、射箭、輕艇立槳等測試賽，其中海浪救生測試賽經採購程序在11日由中華民國水上救生協會得標。

但水上救生協會23日突然公告，原訂今天舉辦的世壯運測試賽取消，因「台北市政府體育局推遲，不與本會簽約」，並請受影響者30日前向協會申請補償。

2025雙北世界壯年運動會執行辦公室發出聲明稿，強調絕無推遲不簽約等情事，且11日決標時採購契約即已成立，協會應履行採購契約、舉辦賽事活動，後續將審慎究明協會違約責任。

世壯運執行辦公室副主任吳錫佳今天向中央社記者表示，配合市府推動無紙化政策，所有標案皆是以電子方式簽約，所以在招標前就不斷輔導各單項協會申請簽約用憑證，但水上救生協會尚未申辦完成。

吳錫佳說，仍希望與水上救生協會合作舉辦測試賽，將持續溝通洽談合作事宜，另明年世壯運正式比賽不受影響。