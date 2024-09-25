新店中和警戒區封鎖並消毒 侯友宜憂新北登革熱不只5例

新北爆發登革熱本土群聚疫情，引發民眾關注，新北市長侯友宜表示，新北目前看起來不只5例，新北封鎖高警示區並不斷清消，也設採檢站；市府也說，早早啟動跨局處作業，接下來四周每天清除孳生源、每周環境消毒。

新北昨公布再新增2例登革熱，均有新店區天山公園與中和區三介廟足跡，目前當地已經列高風險警示區並設立篩檢站，新北今於市政會議及媒體聯訪說明最新情況。

侯友宜表示，全國累計172，新北目前看起來不只5例，前兩天發現有登革熱時立即啟動跨局處防治，除不斷宣導民眾要「巡倒清刷」，也封鎖高風險警示區的新店區天山公園與中和區三介廟，雖然近日連續下雨，但現場清消不斷，同時也設立採檢站呼籲周圍市民做採檢。昨已採檢了145人，目前有快篩陽，但都還在釐清中，全力以赴、嚴正面對。

衛生局長陳潤秋說明，截至23日全國累計172例本土登革熱，高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例、新北市5例、嘉義縣及花蓮縣各1例，新北23日召開跨局處應變會議，全面實施宣導、診斷、孶清、噴消、管制等措施，也針對高警示區做孳生源清除與容器減量。

陳潤秋表示，今明兩天規畫於中和區興南市民活動中心及新店區新和里里臨時集會所設立採檢站，擴大採檢、找出潛在個案，目前發現6位快篩陽，後續待血清檢驗結果研判，也啟動住家孳清及壓罐噴消，落實防蚊措施，避免被蚊媒叮咬感染家人；接下來中和及新店區塊防治將連續4周孳清及化學防治，並布設誘卵桶監測病媒蚊密度；另外，三介廟及天山公園預計管制至10月21日。