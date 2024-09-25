403大地震震壞新月橋 清晨打樁民崩潰「每天被嚇醒」

連接新北市板橋與新莊的新月橋，403大地震後震壞吊索因此封閉，近日施工修復，但清晨就開始打樁，由於新月橋鄰近新莊密集住宅，民眾一早就被打樁聲嚇醒感到超崩潰，高灘處表示將由求廠商上午八時在開始施工。

新月橋因為403大地震吊索鬆脫，市府評估後決定封閉並上網招標修復工程，上月16日修復工程開始，工程先在主橋旁搭建施工構台，因此從新莊開始逐步打樁至板橋端。

由於施工構台架設需於河床打樁穩固台面，施工廠商因此在近日不斷打樁趕工，新莊居民表示每天清晨天剛亮就開始打樁，抱怨每天都被打樁的聲音嚇醒。

新北市高灘處對此表示，目前施工購台已經完成，接下來會開始在新月橋下打支撐柱16支，預計會打到11月底，支撐柱完工後將先行白天開放新月橋供民眾通行，晚上在封閉修復吊索。