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大巨蛋漏水遲未解…北市府年底成立評鑑會 連2年未達標最重解約

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北大巨蛋啟用後漏水問題遲遲未解，上周舉辦球賽活動天氣不佳，又發生大面積漏水，體育局指出，已要求遠雄10月4日前優先改善嚴重大面積漏水及國慶晚會使用區域，10月底前改善完成，並於今年底成立營運績效評估委員會，明年展開訪視、9月評鑑，若連兩年年低於70分，最重可予以解約。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋啟用後漏水問題遲遲未解，上周舉辦球賽活動天氣不佳，又發生大面積漏水，體育局指出，已要求遠雄10月4日前優先改善嚴重大面積漏水及國慶晚會使用區域，10月底前改善完成，並於今年底成立營運績效評估委員會，明年展開訪視、9月評鑑，若連兩年年低於70分，最重可予以解約。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋啟用後漏水問題遲遲未解，上周舉辦球賽活動天氣不佳，又發生大面積漏水，議員憂心10月5日舉辦國慶晚會若再發生，恐讓外賓「看笑話」，體育局指出，已要求遠雄10月4日前優先改善嚴重大面積漏水及國慶晚會使用區域，10月底前改善完成，並於今年底成立營運績效評估委員會，明年展開訪視、9月評鑑，若連兩年連低於70分，最重可予以解約。

體育局指出，大巨蛋是BOT場館，遠雄作為營運方，有妥善維護管理責任，但漏水問題卻遲未能根絕，已損及球迷觀賞權益及人民對公共建設信任，作為督導單位將嚴格敦促改善缺失，於今年底前成立營運績效評估委員會。

體育局說，委員會預計明年第一季即展開營運訪視，而至今所發生如漏水等各缺失項目將納入紀錄，依契約規定，遠雄應於每年7月31日前提供經會計師查核簽證並經股東會決議通過前一年度財務報表，於明年9月正式進行113年度整體評鑑。

針對近日發生漏水問題，體育局表示，過去除於大雨天派員至現場巡視場館外，並定期追蹤遠雄改善作為及進度，另也聘請北市土木技師公會，於7月31日、9月13日、9月23日三度會同遠雄技術人員至大巨蛋頂層勘查，透過第三方公正專業單位的協助，確認遠雄改善進度及修繕工法並提供專業諮詢意見，並要求遠雄於10月底前完成全面修繕，後續不得再發生漏水情事。

大巨蛋 漏水 體育

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