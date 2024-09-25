北市社宅漏水頻傳住戶苦哈哈 住都中心最快9月底全面清查

北市近日雨下不停，大同區大龍峒社宅樓梯間也在「下雨」，其實不少社宅過往頻傳漏水慘狀，住戶苦不堪言。民進黨議員顏若芳要求，蔣市府應針對北市社宅全面「抓漏」，否則漏水恐造成清潔、電梯毀損、住戶滑倒等額外維運成本。住都中心回應，9月底、10月初將全面清查16處社宅的水箱上方排水、露台及頂樓排水。

議員顏若芳說，不只大龍峒社宅，先前文山區木柵社宅、內湖區行善社宅遇到下大雨也都會漏水，品質超級差。她質疑，社宅品質是否偷工減料，為何這麼會漏水，因此要求蔣市府應該針對社宅全面抓漏檢討。

顏若芳直言，漏水會造成社宅維運成本增加，一來是清潔問題，二是漏水若從電梯天井滲下，機電設備也可能出問題，導致電梯故障要維修，嚴重還得換掉整座電梯，第三漏水造成地面溼滑，若有住戶滑倒受傷，市府也要賠償，再者現在漏水是樓梯間，要是發生在承租戶家中，家具、牆壁等損害的賠償都是額外成本。

台北市住宅及都市更新中心回應，住都中心經管的社宅過去曾有因瞬間強降雨，造成露台排水不及而漏水。對此，中心接獲漏水通報後，會先責成物業盡速在現場抽水、清理公區或專有部分的漏水，接著邀集都發局、物業、廠商等相關單位現勘，研判並確認案情，以評估增設防水閘門、增加洩水孔數量等改善措施。

住都中心表示，接獲市府災害應變通報時，都會督促物業全面巡檢社宅；發生颱風、大雨及連續強降雨時，則責成物業加強巡檢基地溝渠及清淤，確保防汛設備設施正常運作；若有致災，第一時間調度人力及設備盡速排除狀況，也會全面檢視經管的所有社宅是否有類似情形，並研議全面調整的配套措施與相關期程。

住都中心說，一旦社宅有漏水跡象，中心即召集物業、廠商等相關單位到場會勘釐清原因，盡速完成修繕。但針對非肉眼所見或巡檢能立即檢測漏水或滲水的情形，將定期檢查社宅相關系統與設備，盡可能預先掌握。