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士林、內湖淹水2熱點 又挨轟

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北連日大雨，大湖隧道往大湖公園日前淹水，引發民眾不滿。圖／取自立委李彥秀臉書
台北連日大雨，大湖隧道往大湖公園日前淹水，引發民眾不滿。圖／取自立委李彥秀臉書

全台連日大雨，地方抱怨，北市士林區至善路一段、內湖區大湖隧道前方等處逢雨就淹，藍營議員質疑大湖公園附近下水道未清淤，綠營議員則轟治水淪作秀。水利處回應，將安排清淤積水處，再檢查涵管功能。

大湖隧道前方成功路五段和康湖路口是淹水熱點，這波大雨一度淹水約70公分高，國民黨議員李明賢與立委李彥秀等人會勘，發現附近下水道充滿異物。

「水利處、新工處還在互推責任。」李明賢表示，城市有很多地下水道，要定期清淤，否則每逢大雨就會有水溢出，昨已要求2局處立即處理。

水利處表示，該地臨近山坡地，大量山坡地排水夾雜泥流漫流至人行道進入側溝，致側溝無法宣洩；次日現勘發現，道路側溝下游一條橫越成功路暗管有積水現象，通水斷面減少，涵管水滿至路面，環保局近日協助清淤，完成後水利處再檢查涵管。

士林區福林里里長江美珠表示，東吳大學前面以前不會淹水，但最近幾年只要下大雨就淹水，造成居民困擾，道路又是前往內湖、陽明山的必經之路，影響車輛進出。

民進黨議員林延鳳說，去年水利處面對至善路一帶淹水時，聲稱要投入170億經費，改善雨量負荷能力，如今未看到成效，勿再用作秀和口號糊弄市民。

水利處回應，至善路一段最近一次積淹水通報是去年8月20日豪大雨，但雨後積水即退去；針對淹水熱點，會在颱風或豪雨特報前布設臨時抽水機。

成功 淹水 議員

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