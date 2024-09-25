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大巨蛋明年檔期夯 年底趕喬時程

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北大巨蛋去年10月底啟用後，已舉辦多場賽事，消防安檢通過後也成為熱門大型活動租借場地，外界預估明年檔期將爆滿。體育局表示，大巨蛋會以體育賽事優先，年底會先開協調會，原則上分3階段，先排體育賽事，再排非體育賽事，若還有空檔再出租。

依遠雄大巨蛋投資執行計畫書規畫，大巨蛋營運第2年起，每年運動競技類將占所有活動至少57%，第5年起提升至65%；第2到4年演唱會、音樂會及其他表演占31%，第5年起降低至24%。

大巨蛋啟用後，今年起陸續辦日職巨人交流賽、中職例行賽明星賽等，幾乎每場賽事票房都相當火爆；世界12強棒球賽也將在11月登場。此外，大巨蛋日前通過消安驗證，也可舉辦非體育賽事，除10月5日國慶晚會，天王天后巨星周杰倫、張惠妹也將在年底辦演唱會。

不過外界憂心頻繁舉辦非體育賽事，是否會壓縮運動賽事場次，市府表示，根據市府核定的投資執行計畫書，大巨蛋明年舉辦體育賽事比率須5成以上，剩餘時間才可辦非體育賽事，「大巨蛋會以棒球賽事為優先」。

體育局說，大巨蛋現階段相當熱門，加上明年世壯運舉辦，會在11月底至12月中上旬先和中職、球團、遠雄等單位開協調會，原則上棒球及其他體育賽事排完，且符合投資執行計畫書規定後，才可安排非體育賽事，盼年底前先把大巨蛋明年時程定下來，若還有剩餘時間，不管是非體育賽事或職棒球團想加碼，就依規定租借。

大巨蛋 運動 體育

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