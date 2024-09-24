視障按摩小棧進駐輔大醫院 看陪病也能輕鬆一下

新北市政府勞工局今天表示，和伊甸社會福利基金會合作在輔仁大學附設醫院美食街設置視障按摩小棧，讓按摩小棧可以為到輔醫的醫護與市民，提供一個放鬆筋骨的好所在。

視障按摩小棧今天開幕，勞工局長陳瑞嘉、伊甸社會福利基金會董事長陳宇昭、輔醫行政副院長龔家騏等人都到場致意，為視障按摩小棧送上最真摯的祝福。

陳瑞嘉表示，勞工局近年積極在醫院、車站、運動中心、商業大樓、百貨商場等人流密集場所設置按摩小棧，從業的都是經過專業訓練取得技術士證照的按摩師，目前已提供600多名視障按摩師穩定就業的工作機會。

他表示，感謝輔醫提供美食街這樣的優質場地，讓按摩小棧可以為到輔醫的醫護與市民，提供一個放鬆筋骨的好所在。

陳宇昭表示，伊甸已服務身障者近43年，設置小棧提供按摩師穩定的收入來源，並傳達按摩健康的服務理念；龔家騏表示，輔醫7年來深受在地民眾信賴，感謝勞工局及伊甸合作增設按摩小棧，未來希望挹注更多資源來服務和維護身障者就醫福祉。