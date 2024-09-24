狠父家中藏兒屍5年 新北社會局：曾領育兒津貼10萬多元

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聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
台中市31歲黃姓男子（右二）自稱7年前未婚生子，但男嬰僅6個月大即猝死，他把屍體裝在手提袋放在台中家裡長達5年，才帶到基隆山區掩埋，今年孩子屆齡未入學才曝光，警方昨天找到遺骸。記者林昭彰／翻攝
台中市31歲黃姓男子（右二）自稱7年前未婚生子，但男嬰僅6個月大即猝死，他把屍體裝在手提袋放在台中家裡長達5年，才帶到基隆山區掩埋，今年孩子屆齡未入學才曝光，警方昨天找到遺骸。記者林昭彰／翻攝

台中市31歲黃姓男子自稱7年前未婚生子，但男嬰僅6個月大即猝死，他把屍體裝在手提袋放家裡長達5年，才帶到基隆山區掩埋，今年孩子屆齡未入學才曝光。新北市社會局表示，案主兄弟正常就學，沒有家暴通報紀錄。另，家屬曾請領育兒津貼，將配合檢方偵辦，若有溢領將會追討。

社會局表示，男童因未入學，校方有通報社會局，社工後續也立即前往案家家訪，確認家中其他兒少養育狀況，目前案主兄弟皆正常就學，並無異樣，該家庭過往也無任何家暴通報紀錄，社會局將配合檢警調查，釐清真相。

另，社會局說，男童出生後，其家屬有請領「育有未滿2歲育兒津貼」，因期間補助政策有調整，每月核發2500元至6000元不等，總額約10萬餘元，配合檢方偵辦，若有溢領，將會追討。

家暴 育兒津貼

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