快訊

中職／與八大行業人士聚餐？兄弟教頭澄清「不再私下合照」自保

京華城議會調查記錄今公開 彭振聲關鍵證詞全曝光

鬧事仔沒得玩了？Google Maps學校改名亂全台 教育部祭這招

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣市府首改選青年事務諮詢委員會 這些對象皆可報名

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市「青年事務諮詢委員會」將改選，青年局今天公布招募資訊，所有設籍、居住、就學或就業於北市的15歲至45歲青年10月底前皆可報名，預計招募35-40人，委員會由市長蔣萬安擔任主委，預計設置6個工作小組，讓年輕人的想法、創意，由下而上進入體制內影響決策機制。圖／北市青年局提供
台北市「青年事務諮詢委員會」將改選，青年局今天公布招募資訊，所有設籍、居住、就學或就業於北市的15歲至45歲青年10月底前皆可報名，預計招募35-40人，委員會由市長蔣萬安擔任主委，預計設置6個工作小組，讓年輕人的想法、創意，由下而上進入體制內影響決策機制。圖／北市青年局提供

北市青年事務諮詢委員會」將改選，青年局今天公布招募資訊，所有設籍、居住、就學或就業於北市的15歲至45歲青年10月底前皆可報名，預計招募35-40人，委員會由市長蔣萬安擔任主委，預計設置6個工作小組，讓年輕人的想法、創意，由下而上進入體制內影響決策機制，並邀集相關局處一起討論。

青年局長殷瑋表示，台北市有許多優秀的高中及大學，不管是來就業或居住青年，市府都希望能過成為青年朋友後盾。市長蔣萬安日前也曾提及，北市推動參與式預算多年，從社區走進學校、從市民擴及學生，讓年輕學子能參與其中，今年6月成立青年局後，盼強化北市青年公共參與及人才培育。

殷瑋表示，青年是城市的未來，應為自己未來做決定，局處在籌備時，即參考中央與地方政府的青年事務單位並蒐集各方意見後，設計青年事務諮詢委員會的組成機制，除了委員人數增加近5倍以外，更擴大保障在學青年的參與，除鼓勵青年參與公共事務外，盼能打造發聲平台，「由下而上」參與決策。

殷瑋說，第一屆青年事務諮詢委員會預計設置六個工作小組，包含「全球變遷與永續發展」、「AI與科技治理」、「社會平權促進」、「產業多樣化與職涯培力」、「城市交流與地緣戰略」、「青年公共支持」，分別研議生態環境、科技數位、權益促進、產業就業、城市外交、青年生活支持等市政議題，透過提議形成共識設計相對應小組討論，並鼓勵市府局處共同參與。

青年局說，委員招募採線上報名方式，任期兩年，所有設籍、居住、就學或就業於北市的15歲至45歲青年，只要在10月31日前，提供1000字內的自傳以及2分鐘自我介紹影片並檢附相關學經歷與公共參與證明，都可以報名招募及遴選，遴選將由市府組成評選小組選拔。

北市 殷瑋 青年

延伸閱讀

蔣萬安擬祭防京華城案弊端措施 劉世芳：合規不反對

周思齊許願「想在小巨蛋立一個碑」 陳宥丞：蔣萬安該打造棒球故事館

周思齊盼小巨蛋立碑紀念棒球場 蔣萬安：好想法

通知慢？昨暴雨關水門上百汽機車仍被拖吊 蔣萬安還原應變作為

相關新聞

台北市這2處逢雨必淹 議員轟：治水只剩「作秀」

台灣受到低氣壓影響，好幾天大雨下不停，導致台北市士林區至善路一段、內湖區大湖隧道前方等處淹水。議員李明賢今天特地會勘，發...

國民黨羅廷瑋投「棄權」 民眾黨台中黨部 ：心寒

立法院開議，國民黨與民眾黨立委上周五聯手將中央總預算案退回程序委員會，立院今開程序委員會，藍白立委又通過將總預算案暫緩列...

狠父家中藏兒屍5年 新北社會局：曾領育兒津貼10萬多元

台中市31歲黃姓男子自稱7年前未婚生子，但男嬰僅6個月大即猝死，他把屍體裝在手提袋放家裡長達5年，才帶到基隆山區掩埋，今...

蔣市府首改選青年事務諮詢委員會 這些對象皆可報名

台北市「青年事務諮詢委員會」將改選，青年局今天公布招募資訊，所有設籍、居住、就學或就業於北市的15歲至45歲青年10月底...

大湖公園旁淹水竟是未清淤 北市水利處：近日安排

全台連日大雨，台北市多處出現積、淹水，尤其東吳大學前至善路一段每逢大雨必淹水、大湖公園旁的成功路下水道也被發現未清淤。北...

新北破非法王水煉金集團 劉和然率隊會勘緊盯復原進度

新北環境稽查重案組與檢警等單位日前聯手破獲王水煉金集團，該集團在新北林口區及新竹新埔鎮排放大量強酸有害廢液，汙染山林環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。