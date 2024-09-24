蔣市府首改選青年事務諮詢委員會 這些對象皆可報名

台北市「青年事務諮詢委員會」將改選，青年局今天公布招募資訊，所有設籍、居住、就學或就業於北市的15歲至45歲青年10月底前皆可報名，預計招募35-40人，委員會由市長蔣萬安擔任主委，預計設置6個工作小組，讓年輕人的想法、創意，由下而上進入體制內影響決策機制，並邀集相關局處一起討論。

青年局長殷瑋表示，台北市有許多優秀的高中及大學，不管是來就業或居住青年，市府都希望能過成為青年朋友後盾。市長蔣萬安日前也曾提及，北市推動參與式預算多年，從社區走進學校、從市民擴及學生，讓年輕學子能參與其中，今年6月成立青年局後，盼強化北市青年公共參與及人才培育。

殷瑋表示，青年是城市的未來，應為自己未來做決定，局處在籌備時，即參考中央與地方政府的青年事務單位並蒐集各方意見後，設計青年事務諮詢委員會的組成機制，除了委員人數增加近5倍以外，更擴大保障在學青年的參與，除鼓勵青年參與公共事務外，盼能打造發聲平台，「由下而上」參與決策。

殷瑋說，第一屆青年事務諮詢委員會預計設置六個工作小組，包含「全球變遷與永續發展」、「AI與科技治理」、「社會平權促進」、「產業多樣化與職涯培力」、「城市交流與地緣戰略」、「青年公共支持」，分別研議生態環境、科技數位、權益促進、產業就業、城市外交、青年生活支持等市政議題，透過提議形成共識設計相對應小組討論，並鼓勵市府局處共同參與。

青年局說，委員招募採線上報名方式，任期兩年，所有設籍、居住、就學或就業於北市的15歲至45歲青年，只要在10月31日前，提供1000字內的自傳以及2分鐘自我介紹影片並檢附相關學經歷與公共參與證明，都可以報名招募及遴選，遴選將由市府組成評選小組選拔。