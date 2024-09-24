大湖公園旁淹水竟是未清淤 北市水利處：近日安排

全台連日大雨，台北市多處出現積、淹水，尤其東吳大學前至善路一段每逢大雨必淹水、大湖公園旁的成功路下水道也被發現未清淤。北市水利處回應，至善路一段尚未接獲積淹水通報；成功路五段、康湖路口部分，會勘後發現側溝下游暗管有積水，導致通水斷面減少而積水，將安排清淤再檢查涵管功能。

北市水利處表示，至善路一段最近一次積淹水通報是去年8月20日豪大雨，該次10分鐘雨量高達34.4毫米，遠超過目前的設計保護標準，且至善路一段臨近山坡地，導致雨水排放不及造成路面嚴重積淹水，但雨後積水即退去；而周末尚未有通報積淹水的情形。

至於成功路五段、康湖路口處，水利處說，9月22日20時30分傳出有嚴重積水的情形，馬路上的整片泥水直接淹到人行道上，並由外車道往內車道蔓延；雨勢漸緩後，積水約在23日0時左右退去。

水利處指出，內湖區碧湖國小雨量站10分鐘雨量已達12毫米，接近雨水下水道設計保護標準，且該地點臨近山坡地，大量山坡地排水夾雜泥流漫流至人行道進入側溝，致側溝無法宣洩。次日現勘發現道路側溝下游有一條橫越成功路的暗管有積水現象，以致於通水斷面減少，涵管水滿至路面。

水利處表示，環保局安排近日協助清淤，完成後水利處再檢查涵管的狀況；在涵管功能未恢復前，面對豪大雨事件會先布設臨時抽水機組避免積淹水事件。

針對北市淹水熱點，水利處會在颱風或豪雨特報前安排佈設臨時抽水機。目前推動工程上的可行性，例如在文山區已完成文山五大防洪工程，包括景美溪抽水站增設工程、辛亥生態公園滯洪池、文山運動中心滯洪池、興隆路3段304巷分流工程等。

士林區推福林治水園區新建工程，水利處說，已於今年3月14日開工，預計2026年4月上旬完工。北投區在推動百齡抽水站新建工程、內湖區米粉坑溪周邊排水改善工程、信義區研議玉成集水區方案，提升局部瓶頸段降雨容受力。