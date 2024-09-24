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十三行博物館推史前動物特展 還能手作文蛤項鍊

中央社／ 新北24日電
十三行博物館「台灣史前動物特展」，展出梅花鹿等動物標本，聚焦保育議題。圖／十三行博物館提供
十三行博物館「台灣史前動物特展」，展出梅花鹿等動物標本，聚焦保育議題。圖／十三行博物館提供

配合10月4日世界動物日，新北市立十三行博物館即日起推出「臺灣史前動物特展」，以120件展品探索台灣數萬年生態變遷，還有手作文蛤殼項鍊的活動，希望大眾重視生態保護。

十三行博物館今天發布新聞稿表示，「臺灣史前動物特展」展出動物化石、漁獵工具及動物圖騰工藝品等，以4大主題展現動物在人類文明發展中的關鍵角色。其中麝香貓、一度絕跡的梅花鹿及瀕臨絕種的保育類動物石虎等標本都相當吸睛。

此外，十三行遺址出土的大量貝類，也發現部分貝殼鑽有小孔，推測作為裝飾品，反映先民智慧與海洋資源豐富。

為響應「世界動物日」，十三行博物館指出，館方特別推出「史前工藝師－貝殼項鍊」DIY活動，參與者將在專業講師指導下，體驗史前鑽孔等工藝製作過程，並透過講解環節，了解貝類在史前生活的重要角色。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，「臺灣史前動物特展」引導大眾反思人類與動物關係，即日起至明年1月5日於十三行博物館第一特展廳展出。「史前工藝師－貝殼項鍊」DIY活動於即日起至10月底每週六、日舉辦，更多資訊請至十三行官網查詢。

「台灣史前動物特展」讓觀眾近距離觀察台灣原生保育動物的獨特特徵，激發保護意識。圖／十三行博物館提供
「台灣史前動物特展」讓觀眾近距離觀察台灣原生保育動物的獨特特徵，激發保護意識。圖／十三行博物館提供
新北市立十三行博物館即日起推出「臺灣史前動物特展」，民眾還能參與以文蛤殼打造項鍊的DIY活動，體驗史前鑽孔等工藝製作過程。（中央社）
新北市立十三行博物館即日起推出「臺灣史前動物特展」，民眾還能參與以文蛤殼打造項鍊的DIY活動，體驗史前鑽孔等工藝製作過程。（中央社）

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