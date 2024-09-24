尖峰時間車出不去 新北汐止新台五路增畫黃網線

新台五路是新北市汐止區重要的聯外道路，每天上下班時間車流量很大，就因為車多，造成了支線的車子出不來，像是在新台五路143巷，裡面有幾個社區大樓，每天早上車子出不去，引起不少民怨，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，要求改善增畫黃網線。

居民說每天早上車子要匯入新台五路真的比較不好出去，因為，沒有紅綠燈，再加上新台五路車子真的很多，社區車子出不去卡住，希望能夠改善。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，新台五路一段143巷，新台五路交通平常就蠻繁忙的，尤其在尖峰時間，因為前方南興路口有紅綠燈，往往造成車子一停等就一直回堵到後方水源、連興路口，造成連中間143巷口都堵住了，社區住戶車子出不來，在會勘後決定，要把丁字路口畫黃網線，淨空路口，讓143巷的車輛可以右轉匯入新台五路往台北方向走。