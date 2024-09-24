汐止橋下不平又髒亂 新北議員助保新里髒亂點改善

新北市汐止區新台五路與保新街口的橋下，也就是保新市民活動中心對面，一直以來荒廢沒有人管理，除了民眾會停車之外，週邊環境卻很髒亂，尤其地面碎石一堆，嚴重不平，就擔心會有人跌倒受傷，所以，新北市議員白珮茹就協助爭取改善，目前地面整平工程已經在進行中，預計下個月會完工。

保新里長吳明道說，橋下本來大家都停車，那有些可能比較沒有公德心，丟了很多垃圾在這邊，今年在做里環境認證比賽的時候，就有針對髒亂點做清除，志工們也花了很多時間整理弄乾淨，只是地面整個凹凸不平，甚至有些水泥都不見了，因為，這裡有人把車停上來或是因為有新巴士的站牌，擔心老人家上去踢到跌倒，也很感謝新北市議員白珮茹跟市府養工處、公路總局都協調好，九月中已經來施作，等好了之後，里辦公處也會好好利用，接下來想做黃金資收站，當然，因為資收站不是每天，其他時間也可以讓在地居民停車。

新北市議員白珮茹表示，保新里活動中心橋下整個環境髒亂、泥濘，里長也非常關心，希望相關單位可以就橋下空間做整理，很感謝新北市政府養工處協助，將橋下做整理，目前在施工中，希望空間在重新整理後變乾淨，因為，活動中心常有老人共餐，希望提供更舒適乾淨的環境，走起路來也更安全。