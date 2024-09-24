照顧里民不遺餘力 瑞芳爪峰里簡明慧獲新北特優里長

瑞芳區爪峰里里長簡明慧，雖然擔任里長僅僅五年的時間，但積極參與公共事務，努力為地方付出，不論是關懷弱勢、舉辦活動、參與公共事務或是為里內提案建設，都盡心盡力服務鄰里，這也讓他獲選為新北市特優里長，實至名歸。

爪峰里里長簡明慧於服務期間建立治安社區安全網成立守望相助隊，並與派出所密切合作，維護里內治安；並與消防隊合作推動火警警報器安裝。

里長簡明慧說，在環境永續類方面，除了安排每週固定清掃，更積極參與新北市政府環保局環境清潔競賽並榮獲5星級認證、親水步道等地環境綠美化，並在活動中心屋頂設置可食地景，採收之蔬菜提供給老人共餐。

簡明慧也與社區發展協會共榮共好，社福關懷方面，固定每星期二舉辦老人共餐；關懷長者及弱勢家庭，並定期發送物資及訪視；增設銀髮族休閒館讓長者多一個運動休閒的場所。

里內志工和居民也都對於里長服務里民不遺餘力，給予高度肯定，除了照顧長者，也關心學生的教育，成立黃金資收站並發放黃金資收獎助學金及老人共餐嘉惠里民。