淡水滬尾藝文園區慶五周年 攜手扶輪社淨灘淨山淨河

新北市淡水的滬尾藝文休閒園區，歡慶五週年，深耕在地以與環境共好為使命，致力於永續經營發展，日前攜手國際扶輪社等單位舉辦第5年守「滬」淡水河，為環境「淨」一份心力淨灘活動，以實際行動為生活的環境「淨」一份心力，守「滬」淡水河，身體力行動手清理垃圾，讓淡水河回歸應有的美麗樣貌。

齊柏林基金會董事齊廷洹表示，看到休閒園區不僅是深耕在地文化，更對於環境保護不饋餘力，而近年來淡水河常受地形、季風、洋流等因素影響，沿岸沙灘上遍佈來自世界各地漂來的廢棄物，嚴重破壞河流的生態環境，滬尾藝文休閒園區至2019年開幕至今，每年皆舉辦淨灘活動，更值得肯定。此外除了由將捷集團同仁與家屬，聯合熱心的民眾一起來淨灘，還有扶輪社，更以行動力影響，號召超過300人參與。

包含園區員工、將捷集團員工、淡水沙崙里辦公處、國際扶輪社，以及自發性參與的民眾，淨灘活動，分組有河口 、山口 、海口 三條路線以徒步的方式淨灘，淨山，淨道。撿拾岸灘及園區周圍等非自然產出之垃圾，並藉由群眾共襄盛舉，增進地方居民互動一起守護淡水河。