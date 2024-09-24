致理科大「女王呼召USR計畫」 點亮新北萬里東澳漁村

由致理科技大學、萬里區「一粒砂咖啡館」地方空間藝術設計師王永信負責人及新北市城鄉局共同合作的「六粒Meow呼喊女王」地景藝術計畫，近來隆重開幕。新北市城鄉發展局社區規劃師行動在其中提供支持，讓這項結合藝術與社區文化的計畫得以順利推動，為在地社區增添藝術活力。

設計師王永信說，「六粒Meow呼喊女王」計畫由「致理科技大學女王呼召USR計畫」與「一粒砂咖啡館」共同發起。野柳社區以獨特的地質景觀，如女王頭、蕈狀岩等，吸引無數國際遊客；然而，除了自然景觀，這裡還擁有豐富的漁村文化和風土民情。因此這是的地景藝術創作希望通過與致理科技大學的合作，將巷弄和社區空間轉變為充滿活力的藝術場所，吸引更多遊客深入探索這片漁村，讓其成為富有故事性和文化內涵的社區。

萬里區長黃雱勉表示，萬里地區擁有豐富的自然和人文資源，透過藝術形式結合旅遊，能夠將萬里打造成兼具生態與文化魅力的永續旅遊景點。他期待新北市城鄉發展局能持續提供更多的公共藝術資源與機會給萬里區，進一步促進社區的創新與發展。黃區長也特別感謝致理科技大學長期深耕萬里，推動在地旅遊觀光的國際化與地景空間的打造，並引入青年創意與大專院校知識，與在地社區共榮發展，未來萬里區也會有更多的合作與致理USR計畫共同進行。

「六粒Meow呼喊女王」計畫同時也是致理科技大學長期推動的「女王的呼召USR計畫」的一部分。該計畫專注於金山和萬里地區，致力於打造一個「萬金共生式灣岸觀光帶」，旨在解決當地觀光資源分散及國際化不足的問題。通過社區本位的觀光模式，推動永續旅遊發展，為灣岸注入可持續發展的動力。該計畫涵蓋海洋、文化及智慧旅遊等多個面向，並致力於培育未來國際旅遊人才，賦予其綠色旅遊與文化轉譯的專業能力，以促進灣岸地區的長遠發展。