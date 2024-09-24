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新北破非法王水煉金集團 劉和然率隊會勘緊盯復原進度

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然26日率隊到汙染場址會勘。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然26日率隊到汙染場址會勘。圖／新北市環保局提供

新北環境稽查重案組與檢警等單位日前聯手破獲王水煉金集團，該集團在新北林口區及新竹新埔鎮排放大量強酸有害廢液，汙染山林環境。新北環境稽查重案組召集人、新北市副市長劉和然今召集地主、環保局、新北刑大及保七刑大於林口山區會勘。劉和然表示，市府全力配合地檢署偵辦，嚴懲不法，並強調除惡務盡，指示環保局後續要求行為人履行清理環境復原責任、市府各單位聯手依法拆除造成公安疑慮違建。

環保局指出，先前接獲線報，本市林口山區有不法分子利用王水處理廢電路板、廢牙冠及舊金等提煉成金條，並將未經處理、含有有害健康物質如重金屬銅、鎳、總鉻、鉛、鎘等的強酸廢水排放到山林中，造成周遭草木枯死；環保局接獲情資後即指派重案組並與保七及新北刑大組成專案小組，並報請新北地檢署指揮偵辦。

環保局說明，本案經地檢署指揮，在今年6月4日及9月3日搜索2次，6月4日在新竹第1次搜索當日，發現業者正在提煉黃金並非法排放有害事業廢液，除立即命業者停止排放，也扣押現場提煉黃金半成品約700兩，推估市值約7000萬元。

今為進一步釐清其犯罪手法及環境遭破壞範圍，劉和然親率隊至現場勘驗，環保局除依法稽查採樣，推估及匡列污染範圍外，劉進一步指示市府同仁除惡務盡，包含後續監督犯罪行為人整治改善汙染土地、具有公安疑慮的地下工廠違建也要一併拆除，還山林美好原貌。

劉和然 林口 環保局

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