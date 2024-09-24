北士科案比京華城誇張？主責官員：拆標經促參會討論

北檢持續偵辦京華城、北士科等案，對於周刊今指「北士科案比京華城案更誇張」，指柯文哲2021年3月3日親自主持會議，裁示把北士科一拆為三，並放寬只限生技醫療才能投標的規定，2021年4月19日更裁示T17T18免投資計畫書評選。

當年柯市府任內主責北士科案的市府前秘書長陳志銘今天表示，當年北士科案之所以決議拆標、還有T17及T18免投資計畫書的源頭，其實是2020年11月12日的第61次促參推動委員會。陳志銘提到，如果只限生技醫療產業才能投標才是圖利特定廠商，而從第一次到第三次招商，投標資格都是看「公司資本額」。

對於外界指T17及T18不用投資計畫書、放寬產業類別都是由柯文哲主持會議並拍板定案，陳志銘表示，第三次招商是經過市府促參推動委員會討論，委員會有9位成員，除由秘書長擔任主委，其餘8位均為專家學者。之所以T17及T18由新光人壽得標，因新光人壽投標T16沒有得標，新光人壽得標T17及T18則因當時只有新光人壽一家投標。

至於T17/T18免附投資計畫書，陳志銘說，這是公開在招商公告，所有投標廠商都知道，投標前就免附，並不是得標後才免附，而新光人壽投標T16時，同樣也是得附上投資計畫書。