新北市招商大會登場 侯友宜：招商6年帶動5620億元投資額

新北推動招商一條龍已6年，經發局今天舉辦「2024新北市招商大會暨國際採購商洽會」，現場總計釋出約40公頃土地，提供企業找到所需產業用地。新北市長侯友宜表示，自2019年新北招商一條龍成立後，至今已成功落實投資284件，帶動5620億元投資額與9.9萬個就業機會，成績有目共睹。

侯友宜表示，新北市位居全台重要經貿地位，轄內公司、商業及工廠家數超過30萬家，更是許多跨國企業與國際機構的重要戰略夥伴。近年來國際大廠如ASML、GOOGLE及三井等紛紛落腳新北，除擴大產業群聚效益，也帶動新北市整體經濟發展。

經發局表示，為協助本土業者拓展海外市場，在「國際採購商洽會」專區活動也邀請來自14個國家、37家國際買主參與，並針對「5G/AI」、「電動車與智慧車聯」、「智慧製造」、「綠色能源」及「智慧長照與醫療」等近年熱門領域產業，安排買家與國內業者進行一對一商洽媒合，以實體或視訊方式進行商洽媒合。

另外，今年招商大會聚焦AI產業落地實證應用及發展，以「AI競速，綠電之都」為主軸，扣合導引電競產業、電動車及綠色能源等相關議題，邀集企業界重量級代表及專家進行專題演講及對談，協助企業掌握產經脈動，掌握最新投資資訊。