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新北市招商大會登場 侯友宜：招商6年帶動5620億元投資額

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府今天在台北新板希爾頓舉辦「2024新北市招商大會暨國際採購商洽會」，新北市長侯友宜(中)參觀攤位，試乘電動機車。記者陳正興／攝影
新北市政府今天在台北新板希爾頓舉辦「2024新北市招商大會暨國際採購商洽會」，新北市長侯友宜(中)參觀攤位，試乘電動機車。記者陳正興／攝影

新北推動招商一條龍已6年，經發局今天舉辦「2024新北市招商大會暨國際採購商洽會」，現場總計釋出約40公頃土地，提供企業找到所需產業用地。新北市長侯友宜表示，自2019年新北招商一條龍成立後，至今已成功落實投資284件，帶動5620億元投資額與9.9萬個就業機會，成績有目共睹。

侯友宜表示，新北市位居全台重要經貿地位，轄內公司、商業及工廠家數超過30萬家，更是許多跨國企業與國際機構的重要戰略夥伴。近年來國際大廠如ASML、GOOGLE及三井等紛紛落腳新北，除擴大產業群聚效益，也帶動新北市整體經濟發展

經發局表示，為協助本土業者拓展海外市場，在「國際採購商洽會」專區活動也邀請來自14個國家、37家國際買主參與，並針對「5G/AI」、「電動車與智慧車聯」、「智慧製造」、「綠色能源」及「智慧長照與醫療」等近年熱門領域產業，安排買家與國內業者進行一對一商洽媒合，以實體或視訊方式進行商洽媒合。

另外，今年招商大會聚焦AI產業落地實證應用及發展，以「AI競速，綠電之都」為主軸，扣合導引電競產業、電動車及綠色能源等相關議題，邀集企業界重量級代表及專家進行專題演講及對談，協助企業掌握產經脈動，掌握最新投資資訊。

經發局表示，今天邀請到新北市重點產業電動車及電競廠商，如威剛、公信電子、宏碁及裕隆等業者，進行產品展示與產業最新應用技術。讓參與業者可了解業界最新趨勢並進一步彼此交流。

新北市經發局今天舉辦「2024新北市招商大會暨國際採購商洽會」，現場總計釋出約40公頃土地，提供企業找到所需產業用地。記者江婉儀／攝影
新北市經發局今天舉辦「2024新北市招商大會暨國際採購商洽會」，現場總計釋出約40公頃土地，提供企業找到所需產業用地。記者江婉儀／攝影
新北市政府今天在台北新板希爾頓舉辦「2024新北市招商大會暨國際採購商洽會」，新北市長侯友宜致詞時，向各國代表與企業人士，介紹新北市的投資大利多。記者陳正興／攝影
新北市政府今天在台北新板希爾頓舉辦「2024新北市招商大會暨國際採購商洽會」，新北市長侯友宜致詞時，向各國代表與企業人士，介紹新北市的投資大利多。記者陳正興／攝影
新北市經發局今天舉辦「2024新北市招商大會暨國際採購商洽會」。記者江婉儀／攝影
新北市經發局今天舉辦「2024新北市招商大會暨國際採購商洽會」。記者江婉儀／攝影
新北市政府今天在台北新板希爾頓舉辦「2024新北市招商大會暨國際採購商洽會」，新北市長侯友宜參觀攤位，試玩電動模擬賽車。記者陳正興／攝影
新北市政府今天在台北新板希爾頓舉辦「2024新北市招商大會暨國際採購商洽會」，新北市長侯友宜參觀攤位，試玩電動模擬賽車。記者陳正興／攝影

侯友宜 經濟發展 綠色 電動

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