台北市這2處逢雨必淹 議員轟：治水只剩「作秀」

台灣受到低氣壓影響，好幾天大雨下不停，導致台北市士林區至善路一段、內湖區大湖隧道前方等處淹水。議員李明賢今天特地會勘，發現大湖公園附近的下水道充滿異物，批評市府基本清淤工作都沒做好，才導致當地淹水；議員林延鳳說，至善路一段每逢大雨必淹，蔣市府卻沒有改善，諷蔣市府治水只剩「作秀」和「口號」。

李明賢表示，今天前去會勘時，發現大湖隧道的下水道有異物堵住，所以才會淹水，水利處、新工處還在互推責任。他說，城市有很多地下水道，一般都會定期清淤，可能大湖隧道的沒有處理，所以每逢大雨就會有水溢出，今天已經要求2個局處立即處理。

李明賢指出，大湖公園周遭屬於低窪地區，本來就是滯洪池區，只要雨水多就會滿出來，但淹到馬路確實有點誇張，影響行車安全。城市基本工程就是路平、燈亮、水溝通，要持續落實清淤工作，不是只有大湖隧道的下水道，市區道路如信義、南港等，也都有零星淹水狀況。

李明賢說，下水道的排水、清淤是一回事，整體防洪量提升涉及到整體市政預算，至少清淤的基本功要做好，否則排水量再大都沒用。

林延鳳表示，市長蔣萬安9月初訪美前，於無風無雨期間在應變中心召開「防颱會議」，形同為自己可能「颱風不在崗位」打預防針，未料返台後面對致災強降雨作為慢半拍，中央氣象署早有預警，市府卻沒超前部署，「難道聲援基隆市長謝國樑比做好台北市政重要？」

林延鳳提到，去年水利處面對至善路一帶淹水時，聲稱「北市雨水下水道維護的狀況良好」、「所有抽水站均依照規定操作」，並研議「2030防洪計畫」粗估投入170億經費，改善雨量負荷能力，如今尚未看到規劃與成效，連此次淹水嚴重的東吳大學周邊區域也未列入該「重大工程」施作，難逃淹水命運。

林延鳳說，接下來適逢北市議會預算會期，市府應提出具體方案，宣示將在何時採用何種方法，改善各區淹水情事，也應就目前尚未進行重大防洪工程評估之易淹水區域，限期提出檢討與工程計畫，包含此次至善路一段之災情，也應納入改善重點，勿再用「作秀」和「口號」唬弄台北市民。