北市「士林農趣生活節」 9月28、29日天母盛大登場

台北市士林區公所舉辦之「2024士林農趣生活節」將於113年9月28日（星期六）及29日（星期日）11時至18時在遠東SOGO台北天母店旁士林3號廣場、1樓東大門長廊隆重登場。此次活動由士林區公所與士林區農會聯手舉辦，旨在進一步整合士林區農林及觀光休閒產業，並推廣士林的農特產品、自然景觀、人文歷史以及特色景點。

士林區公所表示，「士林農趣生活節」是士林區推廣農業及展現藝文能量的新平台。過去23年間，士林區曾多次成功舉辦「士林國際文化節」系列活動，展示了士林區的多元文化特色。今年，活動選擇在天母這一具有國際化悠閒氛圍的地點舉行，期望能夠吸引更多民眾關注並體驗士林的農業魅力。

士林區公所補充，本次活動不僅設有15攤小農市集，聚集士林的小農、在地店家，推廣士林區的農特產品和特色景點，還有主廚料理秀、新住民的動感舞蹈表演、農村曲樂器演奏，以及以士林植物為特色規劃的農趣DIY活動，如薯榔植物染、香草精油製作等。現場還設有闖關活動，透過小遊戲更加認識士林的農業與文化。

本次活動還特別結合「心饗士成-農情有約」單身聯誼活動，邀請單身男女共同體驗農趣情調約會，不僅參與農業文化闖關活動，還能一起逛小農市集，拉近彼此的距離。

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