侯友宜明施政報告 綠議員憂質詢時間不夠 爭取延長

新北市議會開議，今天舉行預備會議，確認接下來議程，綠營議員認為，侯友宜明天施政報告40分鐘、質詢時間卻只有140分鐘，希望可以延長，不過藍營認為不少人有安排後續行程，建議可以把施政報告時間縮短，多出時間都可拿來質詢。議長蔣根煌最後裁定增加15分鐘。

新北市議會今天第四屆第四次定期會預備會議，確認本次議程與市政總質詢抽籤順序。

民進黨市議員黃淑君提案指出，市長施政報時間從下午2時到5時30分，其中市長報告時間40分鐘，質詢時間140分鐘，中間還有休息30分鐘，依照各黨團依照人數比例分配，真的太少。

黃淑君也說，過去業務質詢時，有時只差幾秒就能把問題問好，但卻被議事人員切斷麥克風，她認為現場有召集人，應該由召集人主席裁示，否則不尊重議員質詢權利。

民進黨市議員山田摩衣也說，議員非常想認真了解市長施政報告內容，她認為應該延長至傍晚6時甚至是6時30分，才能問好問滿；民進黨市議員李宇翔則說， 希望市長面對議員不要退縮，也不要保護過頭，大家都很期待跟市長見面，應該延長時間。

民進黨團總召張維倩也說，明天質詢時間140分鐘，每個議員平均分配2分多一點，問題唸完就差不多了，還可能要等局處首長走上台，她認為市長報告時間不用這麼長，讓備詢時間長一點。

國民黨團書記長陳偉杰則認為明天時間應該要維持跟過去一樣，議員跟市長互動有的是機會，不管是出席地方場合或跟市長另外約時間。

不過他也贊成業務質詢時，應該尊重議員把問題問清楚，現在是網路時代，能把問題問清楚，才能完整呈現，除了議員要自己掌握時間，也要尊重當天召集人的裁示。

國民黨市議員宋明宗則說，他認為市長報告時間可以減少，或是大家自行參閱，把多出的時間都拿來接受議員質詢。

蔣根煌說，兩方意見都很對，現在沒有選舉了，不要一直「ㄍㄧ ㄥ 」在那，最後他裁示明天施政報告質詢時間增加15分鐘到下午5時45分；另外業務質詢時間問題，強調要尊重召集人裁示。